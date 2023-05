PRITVORENI SUDIJA BACIO MRAČNU SENKU NA VIŠI SUD U NIŠU: Dugovao novac, pa "pozajmljivao" za veštačenje? ŠOK DETALJI PRIVOĐENJA

Mračna senka nadvila se nad niško sudstvo nakon pritvaranja sudije Višeg suda I.B. koji je osumnjičen da je zloupotrebio svoj položaj.

Nema sudije, advokata, pripravnika koji danas ne komentarišu u Nišu jednu vrstu bruke, a o kojoj se do sada ćutalo. U pitanju je sumnja da je iznos od oko 35.000 evra sudija I.B. na najbrutalniji način prisvojio.

- Sumnja se da je on od 1. januara 2014. do 1. novembra 2019. godine, u vreme dok je vršio funkciju predsednika Višeg suda u Zaječaru izvršio krivično delo zloupotreba službenog položaja na taj način što je prekoračio granice svog službenog ovlašćenja, saopštilo je Javno tužilaštvo za organizovani kriminal.

Normalno, ovako šturo sročeno saopštenje nije bilo dovoljno niškoj javnosti tako da se samo nagađa za koje potrebe mu je bio potreban toliki novac.

Reč je, zapravo, o 12 krivičnih predmeta gde se zahtevalo od radnika računovodstva Višeg suda u Zaječaru da mu predaju novac iz sudskog depozita, a koji je bio privremeno oduzet u krivičnim predmetima. Obrazloženje je bilo da se novac preuzima iz razloga veštačenja ili vraćanja licima od kojih je oduzet, preneli su neki mediji.

Izvori tvrde da se u sudu priča da je on bio "dužan nekim osobama", te da se pretpostavlja da je uzimaj novac navodno za veštačenje.

- U sudu se najviše priča da je bio dužan nekim osobama koje su za "masnu" kamatu davale novac u zajam i to u Zaječaru. Kako nije mogao da im vrati novac, on je pretpostavlja se, uzimao taj novac navodno za veštačenje i vraćao kamatašima. Verovatno je računao da bolje biti uhapšen. Šta je sa tim novcem radio i zašto se uopšte pozajmljivao, to ovde u Nišu malo ko zna? Poznato je da je birao mlade kolege i koleginice iz advokature u Nišu, da ih je zvao privatno, a ne zbog nekog predmeta i da je pozajmljivao po 200 ili 300 evra. Uvek naglašavajući da mu je strašno neprijatno? To je jedan tih, povučen čovek koji se jedva i čuje dok priča. U poslednje vreme je pustio kosu i nije baš mnogo vodio računa o sebi - ispričali su nam pojedini u niškoj Palati pravde.

On je u Nišu poznat po tome što je presuđivao za veća krivična dela. Tako je u nedavnom slučaju ubistva jednog niškog privatnika, a za čije su ubistvo bila osumnjičena dva brata, jednog oslobodio krivice dok je drugog osudio na 20 godina i to bez ikakvog obrazloženja, bez ikakvog komentara.

On je pritvoren po nalogu Javnog tužilaštva za organizovani kriminal, a u zajedničkoj akciji pripadnika SBPOK i bezbednosne informativne agencije (BIA9).

Kako je navelo tužilaštvo, on se tereti da je pribavio protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 34.755 evra i 126.540 dinara.

Visoki savet sudstva je u odnosu na ovog sudiju doneo odluku o ukidanju imuniteta.

Osumnjičenom suddiji je određeno zadržavanje u trajanju od 48 sati nakon cega će uz krivičnu prijavu biti sproveden javnom tužiocu za organizovani kriminal.

