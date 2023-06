UPAO JE U TAKSI I DRŽAO MI BOMBU PORED GLAVE: Potresne reči taksiste koji je PREŽIVEO PAKAO tokom vožnje sa ubicom iz Mladenovca

Taksista (65) iz Smedereva, saslušan je juče u Višem javnom tužilaštvu u ovom gradu kao ključni svedok, i taoc masovnog ubice U. B. (21) koji je, pre nego što je seo u njegov taksi, u selima Dubona i Malo Orašje, kako se sumnja, iz kalašnjikova ubio osmoro i ranio 14 ljudi koje nije poznavao.

Ovaj hrabri taksista bio je od krucijalnog značaja i za hapšenje osumnjičenog, jer je upravo on javio policiji da ga je dovezao i ostavio u selu kod Kragujevca, gde ga je policija pronašla posle šestočasovne potrage!

Taksista je u zgradu tužilaštva juče došao sam i zadržao se oko sat i po vremena i, kako saznajemo, do detalja je opisao svoj susret i vožnju sa masovnim ubicom.

Vikao mu da izađe

- On je u tužilaštvu do detalja ispričao šta se desilo kobne noći, između 4. i 5. maja. Čovek je pošteni radnik ceo život i nikada nije imao dodirnih tačaka sa ovako nečim, i zbog toga je jako uplašen za svoj život - kaže izvor Kurira.

foto: Kurir

Prema rečima našeg sagovornika, taksista je kobne večeri vozio stranku Jelenu A. (19) iz Smedereva u Ub, kada mu je na naplatnoj rampi Mali Požarevc, dok je čekao u koloni, u auto upao U. B. sa bombom u rukama.

- Nisam znao ko je, vikao sam mu da izađe napolje, ali on je seo pozadi pored devojke. Dok smo se vozili, držao mi je bombu pored glave - rekao je, kako nezvanično saznajemo, taksista.

Kako je dodao, malo pre nego što je U. B. upao u njegov taksi, on je ćaskao sa Jelenom A. i komentarisali su da je na putu puno policije i Hitne pomoći i pitali su se šta li se to dogodilo. Dalje je dodao, da ga je tokom vožnje nekoliko puta zvala dispečarka iz njegovog taksi udruženja, zbog čega se napetost pojačala.

- Nije mi dozvolio da se javim na telefon, ali sam morao - rekao je navodno taksista.

foto: Instagram

Prema saznanjima Kurira, U. B. je potom rekao taksisti da se ipak javi, jer je smatrao da je tako manje sumnjivo.

- Ali, pripretio je da ne sme da zucne ništa o otmici, da će u suprotnom da ih ubije oboje. Taksista se najnormalnije javio, a onda ga je dispečerka pitala da li zna nešto o masakru koji se desio u selima kod Mladenovca i Smedereva, na šta je on odgovorio: "Ne mnogo" i tako završio razgovor. To je razbesnelo U. B. - kaže sagovornik Kurira i dodaje:

Uzavrela situacija

- Počeo je da viče na njega i govorio je: "Šta ti znači to?, šta znači ne mnogo?". Međutim, tu se umešala i devojka pored koje je sedeo, a koja je slagala da je trudna kako bi pokušala malo da smiri situaciju, i rekla mu da taksista nije imao šta drugo da kaže i da to nije ništa loše rekao, da je to sasvim normalna konverzacija njega i koleginice.

Prema rečima izvora, taksista se kobnog dana baš uplašio, najviše zbog stranke koju je vozio, a koja ima samo 19 godina i koja je rekla da je trudna.

- Ni on čovek nije znao da je ona slagala da je trudna kako bi pokušala da im spasi živote, pa je to za njega najverovatnije bio još veći stres. Čovek sada ne radi, na bolovanju je, još mu je teško zbog svega - kaže izvor.

Podsetimo, U. B. je masakr počinio samo dan nakon što je to uradio trinaestogodišnji dečak u OŠ "Vladislav Ribnikar" na Vračaru u Beogradu, ali je u tužilaštvu kasnije izjavio da njegov krvavi pir nije imao nikakve veze sa dečakovim i da mu on nije bio inspiracija. Tada je dodao i da ga, ipak, razume jer smatra da su obojica bili "omalovažavani".

"Trudnica" Pokušala da ih spase foto: Petar Aleksić Jelena A., koja je bila u vozilu sa taksistom, ranije je za Kurir ispričala da se baš uplašila kad je u taksi ušao U. B. naoružan bombom. - Taksista je pokušao da ga izbaci, a on je samo rekao: "Nastavi da voziš! Ubio sam sad toliko ljudi, pa ću i vas ako ne budete slušali!". U sekundi sam se setila da slažem da sam trudna, i tako pokušam da se spasem. Samo me je pogledao i nastavio da preti da će nas pobiti. Kad smo prošli naplatnu rampu, u daljini se videla policija, a on je tada rekao: "Ne brini, ljubavi, ti si sad moja supruga, trudna si i mi sad idemo kod lekara!"- ispričala nam je devojka i dodala da je njihov put trajao skoro tri sata i da ju je taksista nju ostavio u Ubu, a da je on nastavio da vozi ubicu do sela kod Kragujevca.

Ukrao mu automobil Mislio sam da se klinci šale U istrazi koju Više javno tužilaštvo u Smederevu vodi protiv U. B. juče je saslušan i mladić iz Šepšina kome je U. B. tokom bekstva ukrao auto. - Saslušano je još nekoliko svedoka iz sela Dubona, uglavnom očevidaca ili onih koji su pomagali ranjenima - kaže izvor. Mladić iz Šepšina ranije je ispričao za medije da je mislio da su se klinci iz sela šalili, pa mu uzeli auto da se provozaju. - Krađa auta je prijavljena u 23.20, a vozilo je nađen oko 23.45 na putu za Mali Požarevac. U. B. je vozio ukradeni auto nekoliko minuta. Rezervoar je bio skoro pun. Sva dokumenta su nam ostala u njemu - ispričao je mladić.

(Kurir.rs - D. Antonijević)