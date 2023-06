NEVEROVATNA ŽIVOTNA PRIČA NINE PRLJA: Od svetla marine u Dubaiju do krijumčarenja kokaina i odsjaja metalnih rešetaka zatvora

Ovonedeljna gošća emisije "Crna hronika" je Nina Prlja, beograđanka, rijaliti učensnica, spisateljica, Instagram i Tikotok model.

“Hoću da budem foto-model. Svi se pojave na pet minuta, a onda opet potonu. Ja hoću uvek da budem na površini. Da budem svugde, da me svi vide i da me svi znaju.“ Ovo je rečenica 15ogodišnje devočice koja se pojavila u kultnom dokumentacu “Vidimo se u čitulji" '92 godine.

Evidento je da svaka decenija ima svoje ideale. Mnoge savremene devojčice godinama nakon ovog filma imale su isti san, da ostanu zauvek na površini. Visoko iznad prosečne svakodnevnice zemlje u tranziciji. Od beogradskog noćnog života do svetla marine u Dubaiju, rijaliti programa, natpisa u novinama, sjaja izloga prestižnih evrpskih brendova, estetskih zahvata, krijumčarenja kokaina do odsjaja metalnih rešetaka centralnog zatvora. Njen život je u ranim dvadesetim godinama postao materijal za knjigu koju je i napisala pod naslovom “Prvom klasom do ćelije 12”. Knjiga je nastala u vreme istrage i optužnice za trgovnu drogom. Njenu neverovatni životnu priču ne propustite u ovonedeljnom izadnju emisije "Crna hronika" večeras u 19.15 časova samo na Kurir televiziji!

