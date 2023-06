ISPOVEST ZLOSTAVLJANE DEVOJKE SA ZVEZDARE Tukao me, davio i silovao pa rekao: "Uzeću slobodne dane da ti pomognem oko bebe"

Davio me je i silovao, mislila sam da ću umreti! Nakon batina i iživljavanja ujutru mi je hladnokrvno rekao "da će uzeti nekoliko slobodnih dana na poslu kako bi mi pomogao oko bebe jer trpim bolove!

Ovako započinje svoju ispovest devojka (26) koja je 1. juna pretpela jezivo porodično nasilje i silovanje od strane svog nevenčanog supruga (25) koji je juče saslušan u Više javnom tužilaštvu u Beogradu, gde je izneo odbranu negirajući da je izvršio krivična dela nasilje u porodici i silovanje.

oštećena devojka i osumnjičeni foto: Privatna Arhiva

Nezaštićena

- Više od dva meseca trpela sam i psihičko i fizičko nasilje! Verovala sam da će prestati, a nisam ni slutila da će se to samo preneti i na naše dete. Bila sam svesna na neki način da sam u problemu, ali me je obuzeo veliki strah koji i sada osećam - kaže potresnim glasom ova devojka i dodaje:

- Strah me je potpuno paralisao, jer je moja žiovtna priča teška, sestra i ja smo odrasle u hraniteljskoj prodici i on je iskoristio to što nemamo zaštitu i roditelje. To mu je dalo vetar u leđa da nasilje postane sve intezivnije.

Naša sagovornica navela je i da je osumnjičeni otišao toliko daleko da ju je tukao i dete bilo u blizini.

- Jednom me je davio i dok mi je beba bila u rukama - kroz suze navodi devojka i dodaje da se stvar otela kontroli kada je počela da uočava modrice na njihovom detetu svaki put kad ga ostavi s ocem.

Mislila da će umreti

- Beba je s vremena na vreme počela da dobija modrica, kad god ja nisam u blizini, a on mu je za to davao besmislene izgovore i opravdanje kako je do istih i došlo. Tada sam shvatila da je problem sve ozbiljniji i dublje prirode.

Oštećena devojka tada je smogla snage da ispriča sve o kobnoj večeri, gde je jedva izvukla živu glavu.

- Posvađali smo se, uhvatio za vrat i počeo da davi. Zatim me je silovao i tada sam zadobila povrede grudnog koša, modrice na vratu i glavi. Mislila sam da mi je došao kraj i da ću umreti i samo sam msilila o jednom šta će biti s mojim detetom - kaže devojka i dodaje:

sestra oštećene pokrenula lavinu da se nasilje prijavi foto: Privatna Arhiva

- Preživela sam noć u teškim bolovima, a on je ujutru pre nego što je krenuo na posao bez griže savesti rekao da će uzeti slobodne dane da mi pomogne oko bebe, dok me ne prođu bolovi.

Ona je navela da je njen partner o tome pričao kad da se sama povredila.

- Govorio je o mojoj povredi kao da sam se slučajno povredila, a ne kao da me je on pretukao i silovao. Znala sam da moram da pobegnem, jer će u suprotnom to biti kobno po mene i dete - rekla je za Kurir oštećena.

Apel prebijene devojke Žene, prijavite nasilnike! Devojka (26) koja se nakon nasilja nalazi na sigurnom rekla nam je nije želela da se eksponira u javnosti, jer želi da se posveti bebi, ali da je to uradila kako bi osvestila ostale žene koje se nalaze u istoj situaciji kao ona, a nisu prijavile zlostavljanje. - Apelujem na žene da prijave nasilnike jer oni nikad neće prestati, koliko god da se primire na neko vreme biće sve gori i gori. Svaka od vas može negde da ode, niste same - poručila je hrabro sva u modricama i bolovima oštećena devojka i zahvalila se svima na pomoći koju im pružaju.

Saslušan u tužilaštvu Suprug negirao krivicu U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu juče je saslušan osumnjičeni muškarac za silovanje vanbračne supruge i prebijanje njihovog zajedničkog petomesečnog sina kome se na teret stavljaju krivična dela silovanje i nasilje u porodici. osumnjičeni mladić za silobvanje i nasilje u porodici foto: Printscreen/Facebook - On je na saslušanju negirao krivična dela za koja se tereti i izneo svoju odbranu - stoji u saopštenju VJT u Beogradu. Nakon saslušanja tužilaštvo je predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da mu odredi pritvor da ne bi uticao na svedoke i da ne bi u kratkom vremenskom periodu ponovio krivično delo. - Naredba o sprovođenju istrage protiv muškarca doneta je zbog sumnje da je 1. juna oko 21 čas upotrebom sile i pretnjom silovao svoju vanbračnu suprugu, dok je ona plakala i trpela jake bolove. Zapretio joj je da će je ubiti ukoliko pozove policiju, usled čega se oštećena dodatno uplašila za svoju i bezbednost njihovog zajedničkog deteta - navodi se u saopštenju nadležnog tužilaštva: - Takođe se sumnja da je u prethodnih nekoliko dana, u vreme kada detetova majka nije bila prisutna, zlostavljao njihovog šestomesečnog sina, zadajući mu udarce po glavi i telu, usled čega je dete zadobilo više telesnih povreda.

Sestra devojke Hvala Dinči, njegovoj ženi i Ani Sević ana sević i dinča pomogli foto: Pritnscreen/Instagram, Printscreen Sestra oštećene devojke navela je da posebno mora da se zahvali pevaču Milanu Dinčiću i njegovoj supruzi Jeleni koji su od početka uz njih i koji im pružaju bezuslovnu podršku i ljubav. Ništa manje, kako navodi ne dobijaju ni od ostalih ljudi dobre volje, a među kojima je pevačica Ana Sević koja je platila svog advokata da ih zastupa u ovom postupku.

MUP Apeluje Prijavite nasilje Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na gradane da svaki vid nasilja u porodici prijave policiji besplatnim pozivom na broj telefona 0800 100 600 ili 192 koji su sve vreme dostupni (0-24h, besplatan poziv) SOS telefoni Autonomni Ženski Centar - SOS telefon 0800-100-007, radnim danima 10-20h ASTRA Akcija protiv trgovine ženama - SOS telefon 011 785-0000, 065 3347-817, dostupan 24h Evropski broj za nestalu decu 116-000. Incest trauma centar - SOS telefon 011 3441-737, 011 3861-332, dostupan 24h. Savetovalište protiv nasilja u porodici - SOS telefon i sigurna kuca 0800-011-011, besplatan poziv, radnim danima 10-19h 011 2769-466, radnim danima 10-19h 062 304-560, nocu 19-10h

Brojke *18 žena je ubijeno u Srbiji od početka godine * 24 žene ubijene su u 2022. godini *15 godina zatvora preti nasilniku sa Zvezdare

(Kurir.rs - B. Travica)