SUTRA ZAVRŠNA REČ NA SUĐENJU ZA UBISTVO ĐOKIĆA: Džonić se poslednji put brani pred sudom za trostruko ubistvo

Goran Džonić, osumnjičeni za teško ubistvo porodice Đokić iz Aleksinca sutra 6. juna imaće prilike da na ročištu u Višem sudu u Nišu iznese svoju odbranu na tvrdnje da je umešan u ubistvo Gorana (57), njegove suprugu Goradane (56) i ćerke Lidije (25) .

Za sutrašnje ročište je planirano iznošenje završne reči, a uskoro, možda i do kraja ovog meseca, bi trebalo da usledi i presuda ovom penzionisanom vatrogascu iz sela Moravac kod Aleksinca.

- Na sutrašnjem ročištu će završnu reč dati prvo tužilaštvo, potom zastupnici oštećene porodice, ja kao advokatica odbrane, a i branjenik će imati priliku da iznese svoje gledište ukoliko to hoće - potvrdila nam je Džonićeva advokatica Biljana Pešić.

Džonić je i pored svih posrednih i neposrednih dokaza do sada u sudu u obraćanjima negirao krivicu. Njega su kritične noći, između 26. i 27. septembra prošle godine snimile kamere u selu Tešica. Nađen je pištolj iz koga je bilo moguće izvesti ovo ubistvo sa njegovim dnk. Na tom pištolju je bio i biološki materijal pokojne Lidije. Džonić je ranije i pored svega negirao krivicu.

- Smatram da nisam kriv. Oni su u optžnici napisali samo što njima odgovara. Uzimao sam gorivo i u kanti i u auto, da bi sa drugarom Gocetom išao na pecanje i mi smo stvarno bili na pecanju 26. septembra do prvih večernjih sati. Seli smo kod njega, pili kafu, tada je prošao auto Pasat koga znam "u dušu". Rekao sam "izgleda da je Raša (pokojni Goran) došao kod majke. On je godinama dolazio kod majke vikendom. Negde oko osam sati otišao sam kući i setio sam se da jednom čoveku popravim mašinu. Onda sam otišao na plac (u Moravcu u neizgrađenoj sinovljevoj kući) i celo veče sam bio u garaži. Nemam pojma dokle sam bio u garaži, samo znam da su u prodavnici ujutru istovarali hleb. Znači do jutarnjih sati. Garažna vrata ne mogu da se otvore, ja se razumem u elektroniku i zato tvrdim da tamo, u garažu, niko nije ušao. Sve može da se proveri. Ja često radim, kad uđem u garažu, ne izlazim cele noći. Tada ujutru sam otišao kući i legao da spavam - naveo je Džonić šta se po njemu navodno dogodilo kritične noći.

Te noći Đokići su prvo oteti u selu Moravac oko ponoći dok su se vraćali od Goranove majke Stojanke. Potom su odvedeni na mesto Dudine bare u Moravcu gde je prvo pucano u njih, a potom su zapaljeni. Džonić je dugo pokušavao da zataška svoju umešanost, a onda je priveden 20. oktobra 2021. godine kada je pritvoren. Prema nekim saznanjima, on je postao sumnjiv kada je tih dana rođaku vratio 10.000 evra duga, iako do tada nije imao para. Do sada je na njegovom placu i u kutijama u garaži porodične kuće nađeno 43.000 evra koje je Goran Đokić držao u kolima jer se bavi menjačkim poslovima.

