ADVOKATI UBIJENE PORODICE ĐOKIĆ TRAŽE DOŽIVOTNI ZATVOR ZA DŽONIĆA: Danas završne reči pred izricanje presude

Zastupnici ubijene porodice Đokić iz Aleksinca zatražili su danas doživotni zatvor za Gorana Džonića iz Moravca.

Inače, danas sve strane daju završnu reč pred izricanje presude.

- Ističem bezobzirnost optuženog i nedostatak bilo kog kajanja. Svojim ponašanjem je uticao da ovaj postupak traje mnogo više nego inače. Spominjao je druga lica i sve činio da se odloži preduda. Predlažem da ga sud proglasi krivim i da mu se presudi doživotni zatvor. Nisam siguran da ćemo i posle nje postići svrhu - rekao je Zoran Vitković, advokat porodice Đokić danas u Višem sudu u Nišu.

Na to je Džonić dobacio sa klupe "ne sekiraj se ti".

U nastavku današnjeg suđenja očekuje se izjava samog osumnjičrnog.

Podsetimo, Džonić, osumnjičeni za teško ubistvo porodice Đokić iz Aleksinca danas ima priliku da na ročištu u Višem sudu u Nišu iznese svoju odbranu na tvrdnje da je umešan u ubistvo Gorana (57), njegove suprugu Goradane (56) i ćerke Lidije (25) .

Kobne noći Đokići su prvo oteti u selu Moravac oko ponoći dok su se vraćali od Goranove majke Stojanke. Potom su odvedeni na mesto Dudine bare u Moravcu gde je prvo pucano u njih, a potom su zapaljeni. Džonić je dugo pokušavao da zataška svoju umešanost, a onda je priveden 20. oktobra 2021. godine kada je pritvoren. Prema nekim saznanjima, on je postao sumnjiv kada je tih dana rođaku vratio 10.000 evra duga, iako do tada nije imao para. Do sada je na njegovom placu i u kutijama u garaži porodične kuće nađeno 43.000 evra koje je Goran Đokić držao u kolima jer se bavi menjačkim poslovima.

