OBIO KIVOT SA MOŠTIMA SVECA I UKRAO NOVAC: Uhapšen lopov u Kragujevcu, krao dobrovoljne priloge u crkvi!

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kragujevcu uhapsili su A. M. (46) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela teška krađa i krađa u pokušaju.

On se sumnjiči da je, sredinom maja ove godine, na području Kragujevca, u jednoj crkvi, obio kivot sa moštima Svetog Georgija i ukrao novac od dobrovoljnog priloga.

Takođe, sumnja se da je 4. juna, u istoj crkvi pokušao da ukrade novac sa ikona, ali ga je odmah po prijavi sveštenika policija uhapsila.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on je, uz krivičnu prijavu, priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Kragujevcu. Na predlog javnog tužioca sudija za prethodni postupak mu je odredio pritvor do 30 dana.

