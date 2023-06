BIO JE U LOKVI KRVI, A GLAVA I LICE RAZNETO: Smrt muškarca u Majdanpeku, još uvek je MISTERIJA! FOTO

Žitelji Majdanpeka i dalje su u strahu i neverici jer im nije jasno šta se zapravo tačno dogodilo tog kobnog jutra u ponedeljak u 4,30 minuta , kada je tragično nastradao Novica A. (49) ispred zgrade u kojoj živi samo sa ocem.

Ono što dodatno baca senku na informaciju da se radi o samoubistvu je činjenica da je kraj nastradalog Novice A. pronađena samo futrola lovačkog karabina a da je puška nađena 30 metara sakrivena u obližnjem šumarku prekrivena limom.

- Čudno mi je bilo što je ustao tako rano. Obično to ne čini pre odlaska u šumu, jer je radio kod privatnika na pripremi ogreva. Pre kretanja na posao mi zajedno popijemo kafu ovoga puta se to nije desilo. Izašao je i ja sam nakon toga čuo pucanj oko 4,30 minuta.

Nisam ni slutio o čemu je reč. Pomislio sam da je neko bacio petardu da bi rasterao pse lutalice. Izašao sam tek negde oko 6,30 minuta , krenuo po hleb. Ugledao sam sina kako leži na travnjaku preko puta zgrade i pomislio da je pripit jer je voleo da pije, da je kao i nekoliko puta do sada i sada tu zaspao. Čim sam prišao imao sam šta i da vidim.

foto: Kurir

Bio je u lokvi krvi. Glava i lice razneto. Bez nosa, vilica evo i sada stoji tu na kraju asfalta. Pored njega samo futrola bez karabina. Nakon što sam pozvao policiju i Hitnu pomoć, niko nije prošao uliciom za to vreme, što mi je bilo čudno. Da ga niko nije video, pozovao pomoć dok ja nisam naišao i to mi je bilo čudno. Policija je pušku našla sakrivenu ispod šupe prekoputa u šumarku. Šta se dogodilo zaista neznam, priča u svojoj Ispovesti otac nastradalog Petar Adamović, (73) poznatiji u Majdanpeku kao Pera šumar i nastavlja:

- Policija me je upitala da li sam ja možda digao ruku na sina? Pa zar bi to učinio? Živeli smo sami nas dvoje u stanu jer se on razveo od supruge, a i ja od njegove majke još pre 20 godina. Ipak su me saslušali i moju garderobu uzeli na veštačenje, zašto ne znam, priča otac Petar i napominje da prizor koji je zatekao u ranim jutarnjim satima neće nikada da zaboravi .

Nastradali Novica. po iskazu oca imao je tri puške za koje je posedovao dozvole, međutim četvrti karabin je policija našla u stanu za koji otac nije znao. Bio je strastveni lovac, ali spekulacije koje su se pronele po gradu da je bio na proslavi i u lovu dan ranije, nisu tačne. Otac ističe da je čitav dan pre tragedije proveo sa sinom.

- Imali smo čarke i svađe kao i svako. Smetalo mi je što toliko pije, jer ćerka svakog trenutka treba da mu se porodi, unuka nije ni dočekao. Njemu nije odgovaralo kako ja pripremam hranu i to su neke svakodnevne svađe kao i u svakoj porodici. Novac je trošio na alkohol, a nisam znao ni odakle mu.

Ono što sam zatekao kad je tog jutra rano krenuo je svega 190 dinara ostalih u garderobi. Često je ispred obližnje prodavnice sa društvom pio, ali voleli su ga ljudi, ne znam da se nekome zamerio. Kažu da ga je drug zatekao kada je krenuo tog jutra na posao ali zašto nije pozvao policiju mene ako je tako, priča Petar Adamović otac nastradalog Novice.

foto: Kurir

Nadležni organi sprovode istragu kako bi se došlo do saznanja kako je došlo do tragedije u porodici Adamović i ko je sakrio lovački karabin od koga je stradao Novica možda svojom ili tuđom rukom.

Pripadnici policije danas su na saslušanje priveli i N.K. iz Majdanpeka za koga je poznato da se družio sa nastradalim Novicom i prema nepotvrđenim informacijama da ga je on prvi ugledao tog jutra.

Ksenija Branković, tužiteljka Višeg javnog Tužilaštva u Negotinu , rekla je da je istraga u toku i da će utvrditi kako je došlo tragedije u Majdanpeku.

- Obdukcija nastradalog Novice je u toku u Opštoj bolnici u Majdanpeku. Pored toga lovački karabin je uzet na veštačenje, uzete su parafinske rukavice sa ruku nastradalog Novice kao i sa ruku njegovog oca Petra A. (73) kako bi se utvrdilo da li na njima postoje čestice baruta . Time bi se došlo do novih saznanja o tragediji u Majdanpeku - kaže Ksenija Branković, tužiteljka Višeg javnog Tužilaštva u Negotinu.

Kurir.rs/Informer