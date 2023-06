"MISLIO JE DA SE DRUG ŠALI, A ONDA SE SKINUO I SKOČIO": Tinejdžer koji je pokušao da spasi druga na Adi BIO SA DEVOJKOM!

Užasna tragedija na Adi Ciganliji, koja je u utorak popodne odnela živote dvojice tinejdžera (16), prema saznanjima Kurira, dogodila se kada je jedan maloletnik počeo da se davi, a drugi skočio da ga spase, pa su se obojica utopila.

- Jedan tinejdžer, učenik Saobraćajno-tehničke škole u Zemunu, bio je na Adi sa devojkom kad se sve desilo. Oko njih je bilo društvo, svi su se provodili kada je video da se drugi mladić davi - priča prijatelj mladićeve porodice za Kurir i dodaje:

- Prvo je mislio da se drugi mladić šali, ali kad je to potrajalo i kad je video da je situacija ozbiljna, skinuo je svoju odeću i skočio sa pontona. Deca su šokirana stajala sa strane, a na kraju ni jedan nije isplivao.

Inače, mladić koji se davio je bio dobar drug devojke tinejdžera koji je pokušao da ga spasi.

Kako saznajemo, tinejdžer koji je skočio kao spasilac nije pio alkohol i bio je potpuno pribran sve vreme

I Miroslav Macura, direktor Saobraćajno-tehničke škole u Zemunu potvrdio je za Kurir da je učenik njegove škole skočio u pomoć svom drugu.

- Ono što za sada znam, jeste da je učenik naše škole pritrčao u pomoć svom drugaru koji je počeo da se davi, te da je u pokušaju da ga spase nastradao. Dečko ga je povukao sa sobom i oboje su se utopili - govori za Kurir Macura i dodaje da za nastradalog učenika ima samo reči hvale:

- On je jedan od boljih đaka u našoj školi, a najbolji u svom odeljenju, tako da nisu u ptianju problematična deca.

Drugi nastradali tinejdžer pohađao je Srednju tehničku školu "Lola" u Železniku. On je kao i njegov vršnjak iz zemunske škole prekjuče završio drugi razred i prema rečima onih koji su ga poznavali, on je taj dan otišao na Adu sa grupom učenika iz svoje škole.

Kako kažu, pored toga što je bio poslednji dan škole, nekome je bio i rođendan, pa je i povodom toga bilo slavlje.

- Pre podne smo bili u školi, a on je otišao sa društvom na Adu. Krenule su da nam stižu poruke da ga nema nigde, da se izgubio. Roditelji su se nadali da je možda ostao u školi, tražili su ga - kažu naši sagovornici i dodaju da je on bio izuzetno dobar drug i đak.

"Jezivi su bili krici dece"

Žena koja radi kao prodavac na Adi Ciganliji, a koja je bila očevidac tragedije, rekla je za Kurir da je bilo jezivo i da su krici dece bilo strašni.

- Ne znam šta su slavili i kakvo je to veselje bilo, ali u jednom momentu dotrčao je jedan dečak i rekao da mu se drugarica onesvestila. Dali smo mu flašu vode i rekli da pozove Hitnu pomoć, a on je tada jedva izgovorio: "Već dolaze, drug je ušao u vodu i nije isplivao, a ni drugog ne možemo da nađemo". Uspaničila sam se i videla da stiže policije, nekoliko devojčica se sjatilo kod mene, nisu mogle da gledaju to, iako sam ja par stotina metara odatle - kaže nam prodavačica i dodaje:

- Kad su izvukli tu decu krici su bili jezivi, ja sam se samo okrenula i otišla kad sam videla roditelje. To nisam mogla da gledam. Jedna devojčica mi je ispričala da je drug ušao u vodu normalno, otplivao, zaronio i više nije izašao.