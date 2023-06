NJIHOVA ULOGA JE KLJUČNA U ISTRAZI MASOVNIH UBISTAVA! Ivanović: Najbolji profajleri iz FBI ukazuju da je to PRVI KORAK DO DOKAZA

U Srbiji se o profajlerima može govoriti najviše na osnovu literature, zato što do sada nismo imali tako teška serijska krivična dela kao što su ubistva, silovanja, izazivanje opšte opasnosti. Profajleri nisu mađioničari. Bar ne onakvi kakve smo gledali u američkim krimi serijama. Dobro obavljen posao profajlera zavisi od dobrih inputa, kvalitetno prikupljenih i fiksiranih tragova i dokaza.

Dr Ljubiša Božić, specijalista sudske medicine i stalni sudski veštak i prof. dr Zvonimir Ivanović, sa Kriminalističko-policijskog univerziteta (viber) razgovarali su o zaduženjima profajlera i šta je potrebno za ovu struku.

Božić smatra da je suština u tome, da nije moguće unapred, posebno kada je o ubistvima reč, zaključiti kako se neka osoba ponaša.

- Što se profajlinga tiče postoje i razni kursevi. Da bi neko bio zaista dobar, on bi morao da ima ozbiljnu edukaciju, nego nešto što se svodi na povremenu edukaciju. Svi zaključci se zbog individuačlnosti ljudi svode na to da zaključak obuhvata veću ili manju mogućnost da se to tako desilo. Teško je zaključiti kako se osoba ponaša, unapred. Kao što je poznato iz istorije, svi su oni jako različiti, najčešće su to osobe koje su podeljene na dve osobe, jednu normalnu, pedantnu i onu drugu koja je usmerena na lišavanje života - kaže Božić.

Ivanović se pridružio razgovoru putem vajbera i odgovorio na isto pitanje:

Koliko je profajlera potrebno u masovnim ubistvima i u kakvim slučajevima je potrebna ova profesija?

Ivanović daje primer iz ugla SAD.

- U SAD su profaljeri popularni. Vezani su za serijske ubice i silovatelje. Ono što treba reći o njima, to su psiholozi, prvenstveno, pa onda praktičari, pri čemu opet, Božić je u pravu, kada razmišljate o glavi izvršioca vi ne možete imati potpunu informaciju. Pokazuje se da mogu imati efekte. Postoje više škola za profajlere, ali jedna je vezana za naučnu dimenziju, a druga za praktičnu. Jedna je vezana za čuvenog Daglasa najboljeg profajlera, koji je došao iz FBI, a druga za profesora psihologije Dejvida Kantera koji je imao naučniji pristup. Govorimo o indicijama, i to nije nešto što može da predstavlja apsolutnu istinu. Upotrebljivo je, korisno i vrlo verovatno značajno oruđe - rekao je Ivanović.

Božić daje predloge o izradi profila i metoda na našim prostorima.

- Metodologija je značajna, ali nema dokazni karakter, a ni na sudu nema značaja. To je osnovna manjkavost kao i poligrafska ispitivanja. Čim nije do kraja proverljivo sud se ne bazira na tome. Profajling je koristan, jer je to metodološki pristup rešavanja zločina - kaže Božić.

Ivanović pojašnjava kako teče ta saradnja.

- U našoj policiji, ako gledate serije imate tim koji saopštava neki profil operativcima, a to ovde nije slučaj. Razgovarao sam sa ljudima koji su radili na slučajevima. To je dalo određenih rezultata, mi smo u sferi koja nema veze sa dokazivanjem, i predstavlja korak do dokazivanja... - rekao je Ivanović, koji smatra da Srbija treba da ima tako nešto i da može time samo da dobije.

- Realno, čim postoji sredstvo kojim se može dobiti rezultat treba ga iskoristiti - dodao je.

