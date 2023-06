JA BIH MU VRATILA ONAKO KAKO JE ON UBIO MOJU DECU: Baka Stojanki nije uteha doživotna robija za Džonića, NAJVEĆA BOL ZA UNUKOM

Goran Džonić (59), koji je juče osuđen na doživotnu robiju zbog trostrukog ubistva, zavio je kuću Đokića iz Moravca u crno. Baka Stojanka izgubila je sve u jednoj noći 27. septembra pretprošle godine. Unuku, sina i snaju. Ova starica vrlo stoički izdržava napade tuge i beznađa.

Zatičemo je na vratima kuće u Moravcu. Jasno je da najveću bol trpi za unukom Lidijom (25) Kada je saznala šta se dogodilo juče u sudu u Nišu, osetila je, kako kaže, nekakvu prazninu. Uočljivo je da je po njoj, kazna doživotnog zatvora, mala.

foto: M.S.

Kroz suze kaže da nije mogla juče iz zdravstvenih razloga da prisustvuje izricanju presude.

"Nisam bila jer mislim da ne bih izdržala. Nisam mogla. Mnogo nam je teško svakog dana. U stan u Aleksincu od muke, tri meseca niko od nas nije bio. To je sve toliko mučno za mene. To, kako je osuđen, je mala kazna. Ja bih mu vratila onako isto što je i on uradio mojoj deci. I to javno kažem, da se zna. Ovako će moći da viđa decu, unuke, a ja?", priča vidno uznemirena baka Stojanka.

foto: M.S.

Najviše joj, to je jasno, nedostaje unuka.

"Tri duše da ubije, ejjj... Ni krivi, ni dužni nastradaše moji i to zašto? Zbog prokletih para. Pa da l' mu je malo bilo, oni imaju sedam primanja u kući? Lidiju smo kao pile čuvali. Umesto praunuke da čuvam, da se deca žene, udaju, mi kosti razbiramo. Njegova deca šetaju, idu, a mojih nema. Ni sanjala nisam da će ovo zlo da bude", kaže baka Stojanka.

foto: M.S.

U selu Moravac, među komšijama Džonića i Đokića, s obzirom na to da blizu stanuju, i dalje vlada potpuna neverica. Jedni komentarišu da je Džonić mogao tako nešto da učini, ali ne samo zbog para nego i zbog mržnje i ljubomore, drugi smatraju da je on prevelika kukavica da to sam učini.

Džonić je osuđen na doživotnu robiju zbog ubistva Gorana (57), Gordane(56) i Lidije (25) Đokić. U Višem sudu u Nišu je dokazano da je te noći, 26. septembra 2021, sačekao Đokiće na jednoj raskrsnici u selu, izvukao pištolj "Pjetro Bereta" i odveo ih na lokalnu separaciju peska. Goran je odmah usmrćen u vozilu "pasat" jednim hicem, a Gordana i Lidija sa po dva hica van vozila.

foto: M.S.

Do sada je nađeno oko 43.000 evra u raznim apoenima. Na sudu je rečeno da je ovo teško ubistvo izvršeno iz koristoljublja da bi vratio pozajmicu i dovršio kuću koju je u selu pravio za jednog od sinova. Džonić do kraja suđenja nije priznao krivicu, okrivljujući policiju "da mu je namešteno".

Kurir.rs/M.S.