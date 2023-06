IZREŠETALI SEKULU I RANILI MU ŽENU PRED OČIMA NJIHOVOG SINA (7): Forenzičar Ristić o stravičnom mestu zločina (UZNEMIRUJUĆE)

Miroslav Sekulić (39) iz Železnika ubijen je pre 22 godine. Sekula, kako su ga svi zvali, bio je izrešetan sa 30 metaka, a teško je ranjena i njegova supruga. U automobilu je bio i njihov sedmogodišnji sin, koji je ostao nepovređen. Forenzičar Časlav Ristić je bio na uviđaju nakon ovog zločina i opisao je u svom videu na Jutjubu kako je sve to izgledalo.

On je ubijen 10. novembra 2001. godine oko 22.30 časova na novom obrenovačkom putu dok se nalazio u svom automobilu u čekao da mu se upali zeleno svetlo za skretanje za Železnik. Ubijen je od strane NN izvršioca ili više njih koji su tom prilikom iz automobila u pokretu ispalili više projektila iz kalašnjikova gde je Sekula zadobio teške povrede i preminuo na licu mesta.

Časlav Ristić foto: Printscreen/Youtube

Ko je bio Sekula?

Ne postoji mnogo podataka o njemu u tadašnjoj štampi. Nije se mnogo pričalo u pozemlju o njegovim kriminalnim aktivnostima, ali postoje zapisi iz novina koji kažu da je on u Srbiji osuđivan za krivična dela razbojništva i ucene. Kažu da je u mladosti išao u zapadnu Evropu, ordinirao je u Švajcarskoj, gde je prema nezvaničnim informacijama vršio oružane pljačke i navodno je od tog novca sagradio kuću u Železniku.

Podaci iz tog perioda kažu da je on radio i za neku obaveštajnu službu, ali kako kaže forenzičar Časlav Ristić, on nije uspeo da pronađe koja je to tačno obaveštajna služba. Kako navodi dalje u svom videu na Jutjubu, postoji podatak o Sekuli, da je on svoj novac ulagao odnosno da je pomagao tadašnjim anonimnim pevačicama da grade karijeru i da bi one u to vreme snimale ploče i spotove. Sumnjalo se da je od njih dobijao veliki novac pošto je ulagao u njihove karijere. Govorilo se da je Sekula imao i lokale po Beogradu, međutim forenzičar Ristić nije mogao da potvrdi.

PAŽNJA! SNIMAK SA MESTA ZLOČINA JE UZNEMIRUJUĆ!

Priča forenzičara sa uviđaja

"Te večeri radio sam u noćnoj smeni. Oko 23 časa kao i uobičajeno smo dobili poziv iz osmog odeljenja, da je na obrenovačkom putu izvršeno krivično delo ubistvo. Formirao sam ekipu od mene i još dva forenzičara i krećemo na mesto krivičnog dela. Padala je jaka kiša i bila je velika gužva zbog tog ubistva. Policajci su blokirali sva vozila koja su se našla na licu mesta. Jedva smo došli na lice mesta", rekao je forenzičar.

"Dolazimo na lice mesta, kolege pričaju sa svedocima. Na licu mesta zatičemo mercedes bele boje, koji se nalazio u desnoj, odnosno traci koja služi za skretanje prema Železniku. U automobilu zatičemo telo Sekule. Već smo imali podatak da se radi o njemu. Njegovo telo se nalazi na mestu vozača, a desno na kolovozu i više koncentrisano na desnu kolovoznu traku, nalazimo gomilu čaura. To nam govori da su NN izvršioci iz automobila prolazeći pored njegovog vozila iz pravca Beograda prema Obrenovcu ispalili više projektila na vozilo Miroslava Sekulića Sekule i tom prilikom ga usmrtili", rekao je Ristić.

Kako je rekao forenzičar ta priča se potvrdila kasnije sa policajcima koji su razgovarali sa svedocima koji su to i videli.

"Oni su primetili džip sa zatamnjenim staklima koji se kretao iz pravca Beograda, u momentu prolaska pored Sekulinog vozila oni su malo usporili i ispalili više projektila. Na automobilu zatečeno je više oštećenja od projektila. Polomljena su bila oba stakla. Prednje suvozačevo i staklo na vratima kod Sekule ali je polomnjeno i zadnje desno bočno staklo gde je sedeo sin. Kako su rekli očevici, posle zločina, počinioci su dali gas i pobegli u nepoznatom pravcu", rekao je forenzičar.

"Na samom uviđaju koji smo radili, na lice mesta su izašli i operativci tećeg odeljenja UKP-a, odnosno ljudi iz odeljenja za ubistva koji izlaze na lice mesta da bi prikupili podatke šta mi imamo od informacija. Jedan od tih kolega sa kojima sam ja pričao mi je pomenuo da je ovo ubistvo izvršio najverovatnije 'rakovački klan'. Taj klan je bio veoma surov u likvidaciji svojih protivnika. Bili su bezobrzirni i nisu vodili računa ko se nalazio u vozilu. Brutalnost ove grupe ogledala se u ovom slučaju, ali i u slučaju godinu dana kasnije. Tada su na isti način navodno ubili Veselina Veska Božovića u Žarkovu kod pumpe Jugopetrol. Tada su ranili njegovu suprugu i sina koji se nalazio u drugom vozilu", rekao je Ristić i dodao da je ovo ubistvo do danas ostalo nerešeno.

