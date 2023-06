JAKŠIĆ I NJEGOVA DESNA RUKA IZ ZATVORA ŠVERCUJU KOKAIN? Srbin opet u centru skandala u Peruu, procurili razgovori saradnika

Huan Pariona Aroho, koji se nalazi u jednom od najčuvanijih peruanskih zatvora nakon što je osuđen na 30 godina zatvora zbog šverca kokaina, zajedno sa svojim najbližim sardnikom Zoranom Jakšićem, iz zatvora organizuje šverc narkotika, pišu peruanski mediji.

To što se nalazi iza rešetaka, nije bila prepreka za Aroha, poznatog u podzemlju kao Tio ili Canu, da nastavi sa svojim nedozvoljenim poslom slanja droge, vrdne na hiljade evra, u Evropu.

foto: Printscreen

Iz zatvorske ćelije u krilu zatvora Ankon I, Aroho je radio bez ikakvih problema. To pokazuju i neki snimci, koje su ekskluzivno emitovali peruanski mediji, a na kojima se čuje kako Aroho razgovara mobilnim telefonom sa jednim od svojih jakih kontakata van zatvora.

- Ne zaboravi da odeš u sedam sati, brate, moraš to da odeš da vidiš. Da preuzmete tu narudžbinu. To je to, samo napred - čuje se na jednom od objavljenih snimaka.

- Vidi, reci mi ponedeljak, ali neka bude ponedeljak, jer moram hitno da mu pošaljem. To već ima vlasnika. Znate da sve ovo ide u Evropu - čuje se u drugom snimljenom razgovoru.

- On govori na audio-snimku o transportu robe u inostranstvo. Vrlo je jasno da je ovo kokain. Nezamislivo je da bi se to moglo dogoditi u zatvoru - rekao je general PNP Hoze Baela, bivši šef Dirkotea.

U odgovoru na viđeno, Havijer Lake Moja, načelnik Nacionalnog zavoda za zatvorske kazne (INPE), izjavio je da će kao institucija odmah delovati, kao što su uvek i radili, kako bi se utvrdilo odakle osuđeniku telefon.

Kako navodi Panorama, ne samo da je Aroho imao mogućnost da u zatvoru koristi mobilni telefon i druge tehnološke uređaje, već su na isti način imali koristi i neki drugi članovi njegove kriminalne grupe .

Ovo je potvrdio i sam načelnik INPE .

- U zatvoru smo obavešteni da bi grupa zatvorenika imala zabranjene predmete, uključujući i Arohu. To je dovelo do toga da je on prebačen na režim A, koji je najrestriktivniji i najoštriji u zatvoru - objašnjava načelnik za portal Infobae.

- Pariona Aroho je trgovac drogom već poznat na nacionalnom i međunarodnom nivou. On je već bio priveden u provinciji Huaral, a braća takođe učestvuju u ovoj aktivnosti - dodao je general Baela.

Prema policijskim saznanjima, ovaj narko-diler se naglo uzdigao u prometu droge i optužen je da je desna ruka srpskog narko-bosa Zorana Jakšića , osuđenog za isto krivično delo u Peruu.

foto: Privatna arhiva

Da se i sam Zoran Jakšić, koji trenutno služi zatvorsku kaznu u Peruu, iz zatvotra organizovao šverc kokaina, ukazuju mnogi dokazi.

Nakon razbijanja balkanskog kartela, čijih 13 članova je uhapšeno početkom maja u Srbiji, otkriveno je da je njihov pripadnik i ozloglašeni Jakšić, koji važi za jednog od vođa klana Amerika.

- Policija i obaveštajne službe su ga, dugo pre hapšenja u julu 2016, pratile, prisluškivale i snimale. Snimljen je čak i sastanak na kom ugovara kupovinu dve-tri tone kokaina koji bi poslao u Evropu - podsećaju izvori.

Iako je iza rešetaka, Jakšić, koji je rodom iz Zrenjanina, prema podacima tamošnje policije, nije prestao da švercuje kokain. Tako je policija 2021. upala u njegovu ćeliju i pronašla mu telefon.

Istragom je kasnije utvrđeno da je zapravo Jakšić koordinirao pošiljke droge iz zatvora sa svojim peruanskim saradnicima, a da ih je sa svim tim povezao Srbin sa nadimkom Stranac.

- U trenutku hapšenja imao je čak 40 lažnih identiteta. Kad je pomoću otisaka prstiju i bioloških tragova potvrđen njegov identitet, peruanske vlasti su shvatile da im je to stari znalac, koga su hapsili još krajem devedesetih godina - podseća izvor.

Peruanski mediji su takođe ranije prenosili da je Jakšić čak tri puta pokušao bekstvo iz zatvora, a pretpostavlja se i da je svojevremeno bio desna ruka misterioznog Tita, jednog od vođe balkanskog kartela. Nedavno je otkriveno da je čovek koji se krije iza nadimka Tito zapravo Edin Gačanin iz Sarajeva. On je bio uhapšen u novembru prošle godine u Dubaiju, ali je nekoliko meseci kasnije pušten.

- Prema policijskim saznanjima, Jakšić je desna ruka Tita, koga je američka DEA tražila godinama zbog sumnje da je jedan od ključnih ljudi za šverc kokaina iz Južne Amerike u Evropu - preneli su ranije mediji.

(Kurir.rs-Infobae)