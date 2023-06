VELJKO BELIVUK POMENUO FILIPA KORAĆA U SUDU: Pozovite ga i pitajte ga da li je dilovao sa tim Čikagom? BURNO ROČIŠTE

Veljko Belivuk juče je u nastavku suđenja u Specijalnom sudu u Beogradu više od dva sata iznosio primedbe na prethodna izlaganja trojice svedoka-saradnika protiv njegovog klana, Srđana Lalića, Bojana Hrvatina i Nikole Spasojevića, i naveo "da oni ne govore istinu", a u jednom trenutku je spomenuo i Filipa Koraća.

Jeziva poruka

Podsetimo, na suđenju klanu okrivljenog Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, koji se terete za sedam ubistava u kući u Ritopeku, govorilo se o tome da je Filip Korać bio na meti klana, ali do njega nisu uspeli da dođu. Inače, Filip Korać važi za bliskog prijatelja Luke Bojovića i osobu blisku škaljarskom klanu, sa kojim je kavački klan, čiji je deo, kako se sumnja, i optužena Belivukova grupa, u sukobu.

- Posle ubistva Gorana Veličkovića Goksija u avgustu 2020, preko njegovog telefona, pripadnici klana su slali slike njegovim kontaktima, među kojima je bio i Korać. Poslali su mu sliku na kojoj su leđa ubijenog Goksija, na kojima je urezan natpis: "Korać pi.ka". Posle su mu poslali poruku: "Tik-tok, tik-tok, ovako ćeš ti da završiš" - podseća izvor šta su pričali svedoci-saradnici na prethodnim ročištima.

Iznoseći primedbe, Belivuk je juče mahao rukama i povremeno se klatio čtajući svoje spise za sudskom govornicom. Njega su sve vreme na oku držala četri stražara.

- Nikoga ko nije u optužnici, svedoci-saradnici se ne sećaju. Pa je l' to moguće? Ako dodamo to, pa pozovite Filipa Koraća, koji je skinut sa poternice i optužnice, pitajte ga da li je sarađivao sa Čikagom, kog je pomenuo Bojan Hrvatin kada je prodavao drogu. Hrvatin je rekao da je dilovao sa tim Čikagom, koji sarađuje sa Filipom Koraćem. Pa vas ja pitam, zašto ne pozovete Koraća i pitate ga da li su tačni ti navodi i da li je sarađivao sa Hrvatinom - spomenuo je u jednom trenutku Belivuk Koraća, pa dodao:

Nije pametan

- Nije mi jasno kako smo mogli da šaljemo protivnicima slike žrtava kako bismo ih zastrašili, a kada je svedok-saradnik pitan da nam objasni kome i kada, on doslovno kaže da ne može da se seti. Pa ja ga pitam, a kada ćeš se setiti? Mi smo zastrašivali protivnike, pravili na desetine slika, a ne može da navede kome smo slali. Nijednu osobu nije mogao da navede, jedno je poslato Filipu Koraću, ali o tome ćemo kasnije.

Optuženi vođa klana, dodatno je izvređao svedoka-saradnika Bojana Hrvatina, pokušavajući da ga diskredituje.

- Hrvatin bi vam, sad ću biti zanimljiv, rekao i da je video Duška Dugouška u toj kući (mesto zločina u Ritopeku prim.aut.) ili na tim fotografijama. Hrvatin pokušava da bude pametan, a verujete uopšte nije - rekao je Belivuk.

O svedoku saradniku

Lalić koristi svoj mozak

Govoreći o Srđanu Laliću, Belivuk je rekao da je svedok-saradnik Lalić "vrlo inteligentan i da on koristi svoj mozak".

- Takođe, ispada da kad nemaš šta da kažeš ti reci Marko i Veljko, a baš kad nemaš šta da kažeš ti ubaci Zvicera i to će proći - rekao je Belivuk i naveo da je drugi svedok-saradnik Nikola Spasojević fasciniran Lalićem.

- Pažljivo ga je slušao i dogovarali su se, sećam se da mu je Lalić rekao: "Sad smo u istom timu". Sve se to vidi, vidimo mi to - rekao je prvookrivljeni Belivuk, pa dodao:

- Kada Lalića pitate nešto na prepad on nema pojma i izgubi se. Pokušao je da ispadne uverljiv, ali je ispao samo lažov kao što vam i predočavam sada. Lalić je za dve godine poubijao toliko ljudi i sve to radi nekog vednog tovara, i ta priča pije vodu, ali kada ga pitamo za koga je vršio te tovare i ko su ti ljudi on nema odgovor. Pa ko je lud da radi toliko i ubija ljude, a da ne dobija ništa za uzvrat? Nema logike i kosi se sa zdravim razumom.