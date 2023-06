MASOVNI UBICA IZ MLADENOVCA PRETUKAO CIMERA U ĆELIJI: Monstrum ne miruje, pesnicama izudarao pritvorenika a razlog će vas ŠOKIRATI

Masovni ubica U. B. (21) iz Dubone koji je 4. maja ubio osam ljudi u selima kod Mladenovca i Smedereva, dok je njih 14 ranio, potukao se u pritvoru u Smederevu, saznaje Kurir!

Prema rečima našeg izvora, Viši sud u Smederevu je juče obavešten o ovome.

- U. B. je bio na psihijatrijskom veštačenju u Centralnom zatvoru u Beogradu, ali pošto se ta procedura završila, vraćen je u pritvorsku ćeliju u Smederevu koju po zakonu deli sa cimerom. Naime, po povratku, U. B. je navodno u ćeliji nakon kratke svađe nasrnuo na svog cimera - kaže naš sagovornik i dodaje:

- U. B. je izudarao pesnicama cimera i sve je kratko trajalo, svega nekih 30 sekundi, a onda je upala zatvorska straža i razdvojila ih.

Kako nezvanično saznajemo, U. B. je navodno smetalo to što njegov cimer hrče dok spava.

Kako dalje navodi Kurirov dobro obavešten izvor, masovni ubica nije imao nikakve povrede na sebi.

- Kada je u ćeliju upala straža videla je kako U. B. pesniči cimera koji je potom bio sav crven i imao je modricu na oku. U. B. je izveden iz ćelije, dok je pretučeni poslat kod lekara gde mu je konstatovana laka telesna povreda - kaže izvor.

Kako dalje saznajemo, sudija za prethodni postupak Višeg suda u Smederevu, koji mu je i odredio pritvor, obavešten je i o ovom događaju.

- U pitanju je disciplinski prestup - objašnjava izvor.

Podsetimo, U. B. je kobnog 4. maja iz svoje kuće u Šepšinu otišao do sela Malo Orašje gde se zaustavio kod spomenika gde su mladi roštiljali i družili se povodom đurđevdanskog uranka, i tu je izašao iz kola, uzeo kalašnjikov i počeo da rešeta po tinejdžerima. Nažalost, tada je ubio pet mladića, a nekoliko njih rani, svoj krvavi pir nastavlja ka selu Dubone gde kod škole puca na okupljene koji sede na klupi i ubija troje, a ranjava nekoliko njih. U. B. zatim beži kolima zemljanim putem, ali pošto se zaglavio u blatu, beži peške sve do jedne kuće gde krade kola od domaćina i vozi se do naplatne rampe Mali Požarevac gde zaustavlja taksi u kom je putnica, koji ga vozi do sela nadomak Kragujevca gde je potom sutradan u uhapšen u kokošinjcu svog ujaka.

(Kurir.rs - B. T.)