SUPRUGA MU DONIRALA KOŽU, ALI TU NIJE KRAJ OPERACIJAMA: Nikola iz Novog Sada teško povređen u eksploziji, borba za oporavak traje

Nikola Zlatković (24) iz Novog Sada koji je u sredu 18. juna zadobio opekotine trećeg stepena na većoj površini kože operisan je juče u Kliničkom centru Srbije u Beogradu, a kožu su mu donirali supruga i još dva donora. Međutim, to nije kraj njegove borbe za oporavak, a kako kaže njegov prijatelj predstoji mu još operacija, zbog čega je neophodno da se javi još donora kože.

Nikola se trenutno nalazi u u Kliničkom centru Srbije u Beogradu, na Odeljenju za opekotine, plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju.

- Ovo je prvi krug transplantacije, juče je prošla ta prva operacija, jedan od donatora je bila i njegova supruga, i sada čekamo da vidimo hoće li njegov organizam prihvatiti tu kožu. Zato su nam potrebni donori, jer ukoliko bude telo odbijalo stranu kožu, moraće da se izvrši transplantacija nekoliko puta. Za sada je bitno da su skoro cele noge pokrivene kožom donatora kako ne bi došlo do daljih infekcija - objašnjava za Kurir Nikolin drug Jovan.

foto: Printscreen/192/Instagram

Kako priča, svako ko bude hteo da donira kožu ne mora nikako da brine o finansijama. Donatori će imati organizovan prevoz, odvešće ih na sve potrebne analize koje neće morati da plaćaju, te da im je samo bitno da nađu što više dobrovoljaca kako bi pomogli Nikoli da se što pre oporavi.

foto: Printscreen/Instagram

- Svako ko želi da učestvuje u donaciji kože Nikoli trebalo bi da bude pre svega zdrav, jer prilikom transplantacije oni budu u totalnoj anesteziji, tako da ne želimo da tu bude nekih nepredviđenih situacija. Pored toga, samo trebaju neke bazične analize da se odrade kao što su krvna grupa, urin, analize za hepatitis B i C, HIV, kreatin, elektroliti, brzi antigentski kovid, rtg pluća i ekg, kao i pregled interniste - objašnjava Jovan i dodaje:

- U suštini, to je operacija od sat vremena koja donora neće boleti, osetiće malo peckanje ili svrab povremeno nakon operacije. Da je rađen zahvat na koži biće skoro neprimetno, jer se uzimaju tanki slojevi kože, ali će morati biti zadržani u bolnici od pet do maksimalno 10 dana, jer će primati antibiotike i da se od lekara isprati to previjanje kako ne bi nešto pošlo po zlu.

foto: Ana Paunković, Ilustracija

Kako objašnjavaju, Nikolina porodica i prijatelji, za sada deluje kao da će biti potrebne dve transplantacije sa pet, šest donora, međutim sumnja se da bi moglo biti potrebno i mnogo više.

- Nikoline povrede su opekotine trećeg stepena, koža mu je stradala skoro do mišića, dakle jako teške povrede su u pitanju. Međutim, on je trenutno stabilno, isključili su ga sa respiratora što je pravo čudo, tako da može samostalno da diše, ali je u dubokoj sedaciji jer se sad ne sme umarati ni oko čega drugog - pričaju prijatelji za Kurir.

Podsetimo, Nikola je povređen na svom radnom mestu, u piceriji, 18. juna u Novom Sadu, kada je eksplodirala plinska boca. On je bio najbliži eksploziji, a povređeno je još dvoje ljudi.

Apel Porodica i prijatelji apeluju da svako ko želi da donira kožu, kontaktira Jovana na telefon na broj 065/6363763 i dogovori se sa njim oko celokupnog procesa. Može se i kontaktirati i Klinički centar Srbije, međutim kažu da se proces može odužiti tim putem, te da bi najefikasnije bilo odmah pozvati Jovana koji će dalje uputiti.

(Kurir.rs)