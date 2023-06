"ČULA SAM ŠKRIPU GUMA I BUČAN UDARAC": Mladi taksista se kaje što je USMRTIO niškog pčelara, hteo je da pomogne čoveku, ali uzalud

Filipu S.(21) koji se sumnjiči da je na pešačkom prelazu usmrtio pčelara Ljubišu Lazarevića (64) u četvrtak uveče, određeno je 30 dana pritvora kako ne bi utisao na svedoke. Njegovo saslušanje je završeno u subotu uveče kada mu je ova mera i izrečena.

Saobraćajna tragedija se dogodila oko 21 sat u četvrtak na Bulevaru Zorana Đinđića, u blizini Bledske ulice. Prema prvim informacijama lazarević je gurajući bicikl prelazio pešački prelaz, a Filip je vozio taksi kada je naleteo na njega.

- Filip izražava duboko kajanje zbog svega i sam kaže da može da vrati vreme to bi i učinio. Takođe je i on i njegova porodica izrazila saučešće najbližima poginulog Nišlije. On je izuzetno potresen, odmah nakon udesa je pozvao Hitnu pomoć i policiju i hteo je da pomogne čoveku. Nije se udaljio s lica mesta. Istraga u ovom slučaju je pokrenuta, radiće se veštačenje kako bi se utvrdile sve okolnosti tragedije. Pojavila se informacija da je imao 14 prekršajnih kazni u saobraćaju, ali to nije tačno. Kažnjen je par puta zbog nevezivanja pojasa i slično. Određen mu je pritvor kako ne bi uticao na svedoke - saopštila je advokatica osumnjičenog, Sandra Rajković.

Prema informacijama medija, Lazarević je krenuo kod prijatelja te večeri kako bi se dogovorili nešto oko košnica, a onda je nastradao na pešačkom prelazu. U istrazi bi trebalo da se utvrdi koliko brzo je vozio ovaj mladi niški taksista i druge pojedinosti.

Prozor mlade Nišlijke Raste Milić (19) je na samo nekoliko metara od mesta tragedije.

- Nisam direktno videla šta se dogodilo, ali sam čula škripu guma i bučan udarac. Mislila sam da je neko udario u zgradu, u banderu, drvo. Nisam znala da je sve to u ovoj meri tragično. Videla sam da se u roku od dva minuta sakupio veliki broj naroda ovde, policija, Hitna pomoć. Baš strašno - priča nam Milićeva.

Taksista koji je išao iz pravca Trošarine ka Univerzitetsko kliničkom centru u Nišu nije bio u alkoholisanom stanju, utvrđeno je odmah nakon nesreće.

Kurir.rs/M.S.