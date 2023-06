KAKO JE STRADAO ALEKSA (25)? Nedostaje ključni deo snimka s nadzorne kamere! Bez epiloga i 2 godine posle smrtonosne tuče

Viši sud u Nišu ponovo je vratio niškom Višem javnom tužilaštvu na dopunu istrage optužnicu protiv O.P. (19) iz Aleksinca koji se sumnjiči za nanošenje teških telesnih povreda Aleksi Stojmenoviću (25) iz tog grada, a od kojih je on preminuo 16. maja 2021. godine. Ovakva odluka suda usledila je posle preispitivanja optužnice osumnjičenog koju je tužilaštvo podnelo sudu 14. marta 2023. godine. To je drugi put u ovom postupku da sud nakon povere vraća nacrt optužnice protiv O.P. na dopunu istrage tužilaštvu - prošli put to je učinjeno u decembru 2022. godine.

Odlukom Višeg suda u Nišu sada se od tužilaštva zahteva da se o celom slučaju izjasni i - veštak trasolog.

- Naredbom od 19. juna 2023. godine, sud je naložio Višem javnom tužilaštvu u Nišu da u roku od tri dana od prijema donese naredbu o dopuni istrage, protiv okrivljenog O.P. zbog krivičnog dela teška telesna povreda iz člana 121. stav 3. u vezi stava 1. Krivičnog zakonika, radi obavljanja veštačenja od strane veštaka trasologa, kako bi se bolje razjasnilo stanje stvari i ispitala osnovanost optužnice od 14.marta 2023. godine - rečeno je "Blicu" u Višem sudu u Nišu.

Kobna tuča

Tragedija se desila na proslavi 18. rođendana u kafani "Oaza" kojoj su prisustvovali i Aleksa i O.P. Izbila je tuča u kojoj je Aleksa zadobio udarac u vrat koji je izazvao krvarenje u moždanom stablu i prestanak rada srca i disanja. Zbog sumnje da je Aleksi zadao kobni udarac i tako počinio krivično delo nanošenja teške telesne povreda sa smrtnim ishodom, za koje je zaprećena kazna od dve do 12 godina zatvora, policija je uhapsila O. P. iz Aleksinca. Krivične prijave su podnete i protiv mladića M.S. i Z.T. koji se sumnjiče samo za učešće u kobnoj tuči, za šta je predviđena novčana kazna ili zatvor do tri godine.

Dva veštačenja

U toku istrage urađena su i dva veštačenja - medicinsko u Zavodu za sudsku medicinu (ZSM) Niš dok je analiza video snimka iz kafane obavljena u Nacionalnom kriminalističko - forenzičkom centru (NKFC) u Beogradu. Veštaci su dali suprostavljena mišljenja o ključnim događajima te noći a pre svega o tome na koji način je nastala smrtonosna povreda. Analizijarujći povredu i snimak, medicinski veštaci su naveli da da je do rascepa vertebralne arterije, koja najstaje naglim i prekomernim pomeranja glave i vrata, moglo doći "delovanjem šake stisnute u pesnicu", što odgovara snimku sa video nadzora na kojem jedan mladić zamahuje ka drugom. Međutim, da li je O.P. udario Aleksu - na samom snimku se taj trenutak ne vidi jer konkretan frejm ne postoji zbog podešavanja na risiveru koji memoriše nekoliko slika u sekundi, ali ne i sve frejmove zbog ograničenog kapaciteta. Veštačenjem snimka NKFC zaključuje da nije bilo kontakta između O.P. i Alekse, da položaji tela ukazuju da je osumnjičeni zamahnuo ali da je udarac završio u prazno, te da Aleksa pada nakon udarca nekim predmetom nalik na flašu.

Porodica osporava veštačenje snimka

Aleksina majka Dragana Nikolić ranije je ocenila kao nepouzdano veštačenje snimka NKFC - kojim je utvrđeno da kobne večeri nije došlo do kontakta između Alekse i O. P., ističući da nalaz medicinskih veštka daje pravu sliku stvari. Udarac flašom koji se vidi na snimku, smatra ona, nije mogao da ubije Aleksu, već je koban bio udarac u levu stranu vrata usled čega je došlo do naglog trzaja glavom i pucanja vertebralne arterije.

- Po nalazu veštaka ZSM Niš, Aleksina smrt je nasilna i nastala je rascepom zida leve vertebralne arterije. Ovakva povreda nastaje isključivo u sklopu udarca u levu stranu vrata i iznenadnog i naglog bočnog savijanja glave sa pratećom manjom ili većom rotacijom glave. U ovom slučaju, do takve situacije dolazi jedino i samo pri jednom udarcu nanetom rukom kao što se vidi na snimku. Po njihovom nalazu je potrebno upravo onoliko vremena da povređena osoba počne da pada, koliko je bilo potrebno i Aleksi - navela je Dragana u ranijoj izjavi.

Aleksina majka je istakla je da se udarac navodnim predmetom (flašom) desio u trenutku kada je već Aleksa počeo da pada, jer se na snimku jasno vidi njegovo savijanje napred-nazad pre zadobijanja pomenutog udarca, što nesumnjivo ukazuje da ga taj udarac, koji je okarakterisan kao laka povreda, nije ubio.

"Rasvetliti još tri povrede na telu"

Porodica osumnjičenog O.P., koji je pušten da se brani sa slobode, ističe, pak, da je na telu nastradalog uočeno još povreda koje bi mogle da ukažu da je nakon pada posle udarca flašom, koji mu je zadala za sada nepoznata osoba, zadobio i udarce nogom, te da se pre toga uočava i udarac u vrat "nekim predmetom nalik piksli". D.P, majka osumnjičenog, navodi da oni da ne tvrde da je Aleksu usmrtila NN osoba udarcem flaše, ali da bi rasvetljavanjem onoga što se dogodilo nakon toga "moglo da se dođe do pune istine i izvršioca krivičnog dela".

- Nesporno je da je smrt nesrećnog mladića, kao što je utvrđeno u obdukcijskom nalazu ZSM, nastupila snažnim udarcem u levu stranu vrata od koga je došlo do pucanja leve vertebralne arterije. Međutim, nigde se ne spominje da se u izveštaju ZSM navodi da je Aleksa imao i ovalne povrede i u slabinskom delu promera 45 puta 35 milimetara, u visini od 125 i 135 centimetara iznad ravni stopala, istovetne povredi na vratu od koje je nastupila smrt - ispričala je ranije D. P. za "Blic".

Prema njenim rečima, s toga se može postaviti pitanje otkud tri istovetne povrede na telu, koja je snaga potrebna da se nanesu takve povrede i kako je O.P., koji je bio ispred Alekse, mogao istovremeno da mu zada udarac i po leđima.

- Ne razmatra se logična pretpostavka da je Aleksa Stojmenović, oboren udarcem flašom, zaobio tri istovetna udarca nogom čiji obim ukazuje na špic patike a koji su mogli da se nanesu samo ako se nalazio u ležećem položaju - objasnila je ranije D. P.

