POSLEDNJI "TITOV VOJNIK" UBIJEN HICIMA IZ MRKLOG MRAKA Žetoki momak Darko radio je za državu, njegovo ubistvo i dalje je MISTERIJA

Darko Ašanin, jedan od prepoznatljivih "momaka sa beogradskog asfalta" koga su zbog veza sa tajnom službom Jugoslavije zvali i "poslednji Titov vojnik", ubijen je pre 25 godina, 30. juna 1998, u svom lokalu "Legat" na Dedinju. Na njega je nepoznati ubica ispalio rafal iz automatske puške, da bi Ašanin podlegao povredama u Urgentnom centru.

Za njega su mnogi govorili da je poslednji Titov vojnik, koji je ostao veran nekadašnjem doživotnom komunističkom predsedniku i vrhovnom komandantu i posle njegove smrti. Ašanin to nije ni krio, imao je na zidu Titov portret i na to je bio ponosan. Nije krio ni da je radio za tadašnju tajnu službu, na eliminaciji političkih protivnika režima. Do smrti se deklarisao kao Jugosloven.

Ašanin je ubijen u njegovoj kafe-galeriji "Legat" u Ulici Teodora Drajzera na Dedinju oko 23 sata. Pored Ašanina, ranjen je i Đorđe Mišković koji je bio u njegovoj neposrednoj blizini, prenele su Novosti tada.

Prema objavljenim podacima pretpostavlja se da je likvidaciju obavio profesionalac, pošto se veruje da je napadač je najverovatnije do kafića "Legat" stigao peške, popeo se na zid kojim je opasana bašta kafea i odatle nanišanio Ašanina. U jednom trenutku začuo sam nekoliko pojediničanih hitaca, a zatim i jedan dug rafal", rekao je za Novosti tada jedan od ljudi koji su živeli u blizini.

Teško ranjeni Darko Ašanin, ubrzo posle pucnjave, prebačen je u Urgentni centar. U sobi za reanimaciju lekari su se dvadesetak minuta borili za njegov život. Nekoliko dana kasnije u novinama Politika objaviljen je tekst u kom se navode detalji Ašaninovog ubistva.

Jedan od detalja je da je zločin izvršen automatskom puškom, pretpostavlja se "kalašnjikovim", a ubica je pucao kroz ogradu iz susednog dvorišta. Čaure su pronađene u potpuno mračnom dvorištu kuće, u kojoj živi jedna starija žena koja nije primetila ništa sumnjivo. Koristeći olakšavajuće okolnosti - noć, ne baš prometne okolne ulice i zvučnu "izolaciju" sa video-bima, ubica se primakao žrtvama tačno iza velikog ekrana i odatle zapucao.

Kako su prolazile godine, postalo je dostupno više verzija njegovog ubistva, po jednoj on je ubijen rafalom iz automatskog oružja, po drugoj, likvidiran je hicem iz snajpera. Uviđaj i istraga su rađeni prilično traljavo, jer čini se da nije bilo prave volje da bude i rešeno. Kasnije su se pojavila dva traga, jedan je vodio u Republiku Srpsku, jer je navodno jedan čovek odande platio likvidaciju Ašanina, a naručilac je bila osoba iz Srbije. I taj čovek iz Republike Srpske je kasnije likvidiran, tako da se svaki pokušaj istrage tu zaustavio.

Jedan od svedoka saradnik u procesu protiv pripadnika zemunskog klana, Dejan Milenković Bagzi, izjavio je da je svojevremeno jedan od vođa te kriminalne organizacije Dušan Spasojević izjavio da je Ašanina ubio "pijani Zvezdan Jovanović greškom". Ni taj trag nije do kraja istražen.

