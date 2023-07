IZBODEN NAMSRT DOK JE BRANIO DRUGA: Maloletnik iskočio iz šumice i zaskočio Branka i Marka s leđa! Svi detalji ubistva u Beogradu

Maloletnik (17) uhapšen je zbog sumnje da je u nedelju uveče nožem izbo Branka D. (27) i naneo mu teške povrede, dok je sa četri uboda ubio njegovog druga Marka A. (31), koji je pokušao da ih razdvoji!

Krvavi pir dogodio se oko 20 sati kod OŠ "Miloš Crnjanski" u beogradskom naselju Žarkovo, kada je pomahnitali maloletnik došao do stepenica koje se nalaze između škole i vrtića i napao Branka D. koji je u tom trenutku bio sa još nekoliko drugara i jednom devojkom. Napadač je nakon krivičnog dela pobegao, ali je ga je policija nakon dva i po sata pronašla.

Dva krivična dela

- Maloletnik se sumnjiči da je na Čukarici muškarcu (27) nožem naneo povrede, a potom usmrtio muškarca starosti 31 godinu koji je pokušao da ih razdvoji. Osumnjičeni će biti priveden dežurnom sudiji za maloletnike Višeg suda u Beogradu - saopštili su juče iz MUP i dodali da se osumnjičeni tereti za krivično delo ubistvo i teško ubistvo u pokušaju.

Prema rečima našeg izvora, maloletnik je navodno došao do mesta zločina i ubrzo se sukobio sa teško povređenim mladićem.

- Zaskočio ih je s leđa i prvo je počeo verbalni okršaj sa Brankom D. kome je navodno dobacio: "Šta radite na mojoj teritoriji?!" i počeli su da se koškaju. Maloletnik je tada iz džepa izvadio nož i počeo da ubada Branka D. koji nije očekivao da će ga napadač izbosti - kaže izvor upoznat sa slučajem, i dodaje da su u trenutku napada pored njih dvojice bila tri mladića i jedna devojka.

- Marko A. je bez razmišljanja pokušao da odbrani prijatelja, ali je maloltenik i njega počeo da ubada, čak dva puta mu je zario nož u grudi - dodao je izvor.

Kako dalje navodi, u jednom trenutku se nije znalo da li se tuku ili razdvajaju. - Sve se odigralo veoma brzo i u pitanju su bile sekunde. Marko je pokušao napadaču da otme nož, ali nije uspeo. Kada je video šta je uradio osumnjičeni je pobegao, verovatno kroz šumicu koja vodi do drugog dela naselja - kaže sagovornik.

Prijatelji koji su bili sa žrtvama odmah su pozvali Hitnu pomoć i policiju.

- Nisu znali kako da im pomognu, navodno su išli i na put kako bi dozvali pomoć. Lekari su i pored svih napora konstatovali da je mladić od zadobijenih povreda preminuo, dok je povređeni kolima Hitne pomoći prevez na reanimaciju - kaže izvor:

Dva i po sata potrage

- Policija je potom blokirala ceo kraj i pokrenuta je akcija "Vihor" u potrazi za ubicom. Dat je detaljan opis osumnjičenog i on je lišen slobode dva i po sata nakon sukoba u okolini Banjice.

Istraga je u toku i ona će utvrditi sve detalje krvavog sukoba. - Osnovna škola je pokrivena video nadzorom, kao i vrtić koji se nalazi pored, pa je tako policija u toku uviđaja uzela video materijal. Sumnja se da je maloletnik navodno prodavao narkotike, i da je bio u sukobu sa povređenim Brankom D., a da je Marko A. stradao kao kolateralna šteta, dok je branio napadnutnog druga - kaže dobro obavešten izvor.

O ubijenom

Marko je zaista fin, nije pravio probleme

Meštani ovog dela Beograda ispričali su za Kurir da su scene nakon ubistva bile jezive.

- Čuli smo sirene, ceo kraj je bio u blokadi, a kad smo saznali ko je ubijen šokirali smo se, jer je Marko zaista fin i kulturan mladić koji nikada nije pravio probleme. Možda se samo našao u pogrešnom trenutku na pogrešnom mestu - kaže jedan od komšija.

Komšije navode i da je navodno osumnjičeni bio dezorjentisan kada je napao mladiće.

- Kažu da se teturao dok nije stigao do njih, da se to vidi na kamerama i da je delovalo kao da je drogiran. Verovatno je tako, jer nema razloga zašto bi takvog dečka neko ubio. Priča da je Marko nekog pretukao je totalna budalaština, možda je taj drug kog je on branio problematičan, ali Marko ne - kaže naš sagovornik.