KURIR SAZNAJE, OVO JE MOTIV TROVANJA OCA I SINA U PIROTU! Prvo dao detetu pa i on popio: Sumnja se da iza svega stoji JEZIV RAZLOG

Pacijent (28), hospitalizovan je u intenzivnoj nezi Kinike za endrokrinologiju UKC Niš. Primljen je sa teškim korozivnim promenama jednjaka i želuca, izazvanim ispijanjem sone kiseline.

"Urađene su sve dijagnostičke procedure i data je sva terapija po protokolu. Trenutno je stabilnih vitalnih parametara, svestan, ali zbog stepena i vrsta povreda, smatra da je u životno ugrožavajućem stanju", javlja izvor Kurira iz UKC Niš.

"Pacijent (2), smešten je u intenzivnoj nezi Kinike za pedijatriju UKC Nis, gde čitav tim lekara konstantno prati njegovo zdravstveno stanje", dodaje izvor.

"Trenutno je vitalno stabilnih parametara i data je kompletna terapija po protokolu. Zbog specifičnosti povreda-opekotina i korozivnih promena kože lica i ustiju, lekari će narednih dana odlučivati o daljim postupcima i toku lečenja", rekao je izvor za Kurir.

Naime, kako Kurir saznaje, sve se to dogodilo na jednom vašarištu u blizini romskog naselja u Pirotu. Sumnja se da je ovaj muškarac sonu kiselinu prvo dao svom detetu, pa je potom i on popio, i to sve zbog toga što se navodno posvađao sa ženom, a kako se navodi u pitanju su nekakvi poremećeni odnosi u porodici.

Kurir.rs/M.S.