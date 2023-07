PRIMORAVAO ME NA UŽASNE STVARI: Evo kako je razotkriven učitelj jahanja optužen za silovanja i polno uznemiravanje polaznica

Pripremno ročište u postupku protiv Milošu Đ. (68), učitelja jahanja, koji je optužen za više krivičnih dela silovanja, polnog uznemiravanja nad polaznicama škole u kojoj je predavao, održano je danas u Višem sudu u Beogradu i on je negirao krivicu. Slučaj koji je zgrozio srpsku javnost otkriven je septembra prošle godine, nakon što su polaznice škole jahanja krenule da se otvaraju jedna drugoj o strahotama koje su doživele.

On se tereti da je od 2010. do 2021. godine, pet polaznica škole jahanja, od kojih su dve u to vreme bile deca, a jedna maloletna, neprimereno dodirivao po intimnim delovima tela. Nad devojkom od 15 godina je, kako se sumnja, izvršio krivično delo Nedozvoljene polne radnje u junu 2017. godine, a u martu 2018. godine je pokušao da je siluje.

Takođe, postoji sumnja da je nad drugom devojkom od 15 godina u septembru 2021. godine izvršio krivično delo Nedozvoljene polne radnje, kao i nad još dve punoletne devojke u istom vremenskom periodu. Tokom 2013, 2014. i 2015. godine izvršio je, kako se sumnja, dva krivična dela Nedozvoljene polne radnje nad dve devojčice od 13 i 11 godina.

foto: Printscreen/Instagram

Takođe, u decembru 2010. godine, obljubio devojku koja je u to vreme bila maloletna, a osam godina kasnije pokušao da siluje još jednu maloletnicu. Suđenje protiv njega počelo je danas u Višem sudu u Beogradu, a kako je reč o pripremnom ročištu, ono je bilo zatvoreno za javnost.

Većina žrtava ovog učitelja ispričala je i da ih je on ucenjivao, te da zbog toga nisu prijavile. Inače, šira javnost poznaje optuženog i po njegovim kaskaderskim ulogama u jugoslovenskim filovima. U jednom trenutku odlučuje da otvori Konjički klub MBM koji se najpre nalazio u Barajevu.

Ceo slučaj otkriven je zahvaljujući hrabrosti napastvovanih devojčica, koje su odlučile da progovore o tome šta se dešavalo godinama u školi glume. Najpre su devojčice krenule da se otvaraju među sobom i da pričaju o strahotama, a potom su o tome odlučile da obaveste upravo kluba. Iz uprave su odmah kontaktirali policiju, a potom su osumnjičenom učitelju stavljene lisice na ruke. Pomenuti slučaj je treći koji je otkriven u protekle tri godine u Srbiji, koji se dogođao u školama. Ispovesti žrtava učitelja jahanja bile su izuzetno potresne.

foto: Kurir.rs/J.M.

„Došao je, počeo da me masira, pa da me primorava na užasne stvari. Pokušala sam da se izmigoljim, međutim on me je držao, u tom trenutku shvatila sam da sam ostala potpuno sama s njim u Lipovičkoj sumi usred noći, i da nema ko da mi pomogne, da nemam koga da zovem, niti kuda da bežim.

Poznato je da je strog čovek veoma preke naravi. Uplašila sam se da ću ga rabesneti i da će me još više povređivati. Onda sam utrnula i samo sam želela da se završi, da prođe. Vratile su mi se i slike prvog nasrtaja, i već sam krivila sebe što sam ostala tu da noćim, kao da sam zaboravila šta se dogodilo pre godinu dana… Kada je prošlo, pravila sam se da spavam u nadi da je to sve i da me tokom noći više neće dirati“, ispričala je žrtva, koja je u trenutku napada imala svega 17 godina.

Kurir.rs/Nova