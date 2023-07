NASILNIKU NIJE PRVI PUT DA NASRNE NA SVOJU MAJKU! Poznato zbog čega je nastala svađa? Lomio sve po kući, pretio joj SMRĆU

Muškarac (30) uhapšen je zbog sumnje da je u Kotežu verbalno napao majku (51), lomio stvari i pretio joj smrću, a da sve bude još gore ovo mu nije bio prvi put!

Kako se nezvanično saznaje, ovaj muškarac uhapšen je u subotu oko podneva.

- Nažalost ovo nije prvi put da se prijavljuje nasilje u toj porodici. Sumnja se i da je nasilnik korisnik narkotika i da je svađa nastala verovatno zbog novca - rekao je izvor upoznat sa slučajem.

On je dodao da je osumnjičeni A.J. uhapšen jer je nakon svađe sa majkom lomio stvari po kući.

- Pored toga pretio je majci da će je ubiti. On je uhapšen i određeno mu je zadržavanje do 48 sati u okviru kojih će biti saslušan u Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu. Očekuje se da će mu nakon toga biti određen pritvor do mesec dana - naveo je izvor.

Kurir.rs/Informer