"ZAŠTO NE DOLAZIŠ, MOJE MILO SUNCE?!" Majka žrtve masovnog ubica neutešna, njene reči kidaju dušu (FOTO)

Majka brutalno ubijenog Dalibora Todorovića (25) iz Dubone, kog je u krvavom piru 4. maja ubio pomahnitali U. B. (21) na društvenim mrežama objavila je njihovu zajedničku fotografiju uz potresnu poruku.

Todorović je, podsetimo, jedna od devet žrtva masovnog ubice koji je tog kobnog dana ubijen iz kalašnjikova dok je sa prijateljima sedeo na klupi ispred škole u Duboni. Kako smo ranije pisali, Dalibor je pogođen hitcima i pao je ispod klupe, njegovi roditelji čuli su pucnjavu, a kada su stigli kod škole tražili su sina i nadali se da je otišao negde i da nije među povređenima ili ubijenima. Nažalost, majka ga je krvavog našla i držala u krilu na putu do bolnice gde je nažalost preminuo.

- Zašto ne dolaziš? Gde su drage ruke da zagrle majku. Gde su mile oči što gledaju blago, na kom su putu i na kom kilometru... Pa da krenem tamo da mi bude drago. Da mi bude drago kad ugledam sina, moje sunce milo, da mi se nasmeši - napisala je neutešna Daliborova majka, pa potom dodala:

- Da mi kaže "ćao", kad otvorim vrata da me njegov osmeh zauvek uteši. Oprostila bi mu sve istog trena što ga dugo nema, što mi se ne javlja. Što me svuda prati samo draga sjena i što svoju majku tako zaboravlja. Znam da tražiću ga do kraja života, srešćemo se opet jednog divnog dana. Otvoriće meni moj anđeo vrata i tek tada ću biti srećna nasmejana.

Neutešna žena ispod potresnih reči objavila je i fotografiju na kojoj su zagrljeni. Ispod nje su se samo nizali tužni komentari podrške i žaljenja što je tragično izgubio svoj život od čoveka kog nije ni poznavao.

Pa da podsetimo, U. B. je kobnog dana uzeo kalašnjikov i krenuo iz svoje kuće u Šepšinu u krvavi pir. Osumnjičeni je tako naoružan otišao do sela Malo Orašje gde se zaustavio kod spomenika gde su mladi roštiljali i družili se povodom đurđevdanskog uranka, i tu je izašao iz kola, uzeo kalašnjikov i počeo da rešeta po tinejdžerima.

Nažalost, tada je ubio pet mladića, a nekoliko njih ranio, svoj krvavi pir nastavlja ka selu Dubone gde kod škole puca na okupljene koji sede na klupi i ubija troje, a ranjava nekoliko njih. Deveta žrtva Petar Mitrović podlegao je povredama nakon 50 dana borbe u beogradskoj bolnici.

