OSUĐENE UBICE STEFANA FILIĆA! Evo koliko će robijati za ubistvo mladića u Velikoj Plani

Pred Višim sudom u Smederevu izrečena je drugostepena presuda Nikoli Bojoviću i Mitru Pandureviću, kada su oglašeni krivima za ubistvo Stefana Filića.

Bojović je osuđen na 18 godina zatvora, dok je Pandurević osuđen na kaznu od 15 godina zatvora.

Sud je potvrdio da su pri bezobzirnom i nasilničkom ponašanju,zajedničkim delovanjem, lišili života Stefana Filića.

Kako je rečeno u obrazlaganju presude, Pandurevićevo saizvršilaštvo je nesporno utvrđeno, na osnovu svih dokaza koji su izvedeni tokom oba postupka, što je 2. februara zajedničkim delovanjem sa okrivljenim Bojovićem, usmrtio Stefana.

"Oni će svojim kućama, a naš Stefan večito pod zemljom"

- Mi ne možemo biti zadovoljni ni ovakvom kaznom, jer ni jedna nije dovoljna za ono što su nam uradili nama, a posebno Stefanu. Bojović će posle 18, a Pandurević posle 15 kući, svojim majkama, a naš Stefan večito pod zemljom - kaže Javorka Marković, tetka ubijenog Stefana.

Tužilaštvo je najavilo žalbu, da se Pandureviću mera napuštanja stana sa nanogicom, zameni merom vraćanja u pritvorsku jedinicu.

Takođe, to su zatražili i građani, koji su pokrenuli peticiju. ko 5,250 potpisnika traži da se on vrati u pritvor do pravosnažnosti presude.

Podsetimo, Stefan Filić, maturant Ekonomske škole u Velikoj Plani, napadnut je ispred kluba "Brodolom" u Velikoj Plani u februaru 2020. godine. Trojica napadača nasrnuli su najpre na Filićevog mlađeg brata i druga, a zatim se umešao Stefan želeći da ih rastavi.

Stefan preminuo je od posledica povreda koji su mu nasilnici naneli.

