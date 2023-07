CIMERKA NOE MILIVOJEV OTKRIVA Komšije su je poslednji put čule kad je VIKALA pred vratima osumnjičenog! UPORNO PONAVLJALA SAMO OVO

CIS-rodnost je termin za ljude čiji osjećaj ličnog identiteta odgovara polu i rodu koji im je dodeljen po rođenju. Termin CIS-rodnost vodi poreklo iz latinskog prefiksa cis, što znači sa ove, iste strane, za razliku od termina trans, što znači sa one, druge strane.

Podrazumeva se da osobe imaju rodni identitet ili izvršavaju rodnu ulogu koju društvo smatra prikladnom za dat pol. Transrodnost je krovni pojam kojim označavamo osobe čiji se rodni identitet razlikuje od pola kojim je pripisan po rođenju.

Hormonska terapija i operacije prilagođavanja pola su sastavni deo tranzicije većine transrodnih osoba. One nam omogućavaju da svoj izgled uskladimo sa doživljanjem sebe i da nam u svojim telima bude ugodnije. U Srbiji se od 2011. godine pol menjao o trošku zdravstvenog osiguranja.

Prema nekim procenama u Srbiji ima preko 20.000 transrodnih osoba. Smrt transrodne 18-godišnjakinje Noe ili Đorđa Milivojeva pokrenula je niz pitanja od kojih većina nikada nije i neće biti zatvorena. Zašto je Noa ubijena? Sa kakvim problemima se suočavala?

Šta se dogodilo na TikToku i da li je jedan kompromitujući videoklip bio motiv brutalnog ubijstva? Da li je neko mogao da spasi mladi život? Kako je živela Noa poslednjih meseci?

Na ova i druga pitanja u emisiji Crna Hronika odgovarala je Ana Marija, drugarica i cimerka ubijene tiktokerke Noe Milivojev.

- Ona je kao osoba bila mnogo dobra. Previše se promenila nakon što sam jedno vreme bila u Austriji, otkako se upoznala sa njenim dečkom Ognjenom sa kojim se upoznala na aplikaciji Grinder. Neko vreme je nigde nije bilo gde sam ja izlazila. Ni po klubovima ni po kafićima. Bila je preterano u njega zaljubljena. Čak ni slike nije htela da pokazuje. Ja sam krišom videla njegovu sliku i šokirala sam se kakav je - rekla je Ana Marija.

Kada je tiktokerka prekinula vezu sa svojim partnerom imala je problema da nađe mesto za stanovanje:

- Kada je raskinula sa njim, stavila je stori na instagramu gde je pričala da nema gde. Nije htela da ide u njeno selo blizu Novog Sada. Ponovo je završila kod tog majmuna, iako sam joj rekla da može da dođe kod mene.

Ubeđena je da je razlog za brutalno ubistvo bio šokantni lajv snimak na tik toku gde izvesni Kengur prisiljava Nou na odnose.

- On (osumnjičeni Ognjen D.) bio je preterano ljubomoran kao i ona. Otišla je kod Kengura nekog. Ja ga znam samo sa tik toka. Takvu osobu nikad lično ne bih upoznala. On je pre toga dovodio neke devojke koje je maltretirao. Mi smo za njih pederi. Ljudi ne mogu da skapiraju šta su gejevi, a šta transrodne osobe. Transrodne osobe su kao žene, a gejevi su iskljuičivo gejevi.

- Ona je za tog Kengura bila gej. Napisala mi je da upalim lajv. Ja kad sam ušla na lajv nisam mogla da verujem da on nju tako maltretira. Terao je da radi oral pred toliko ljudi što je psihički bolesno. Dosta ljudi ju je po tome poznavalo.To je bilo psihičko i fizičko maltretiranje. Ubeđena sam da je zbog tog snimka ubijena.

Na pitanje voditeljke Jelene Pejović šta joj u ovoj tragediji najteže pada, rekla je da je to činjenica da se Noa nije branila:

- Najteže mi pada zašto je stala da neko nju udari. Zašto mu nije uzvratila. Ja samo joj rekla: "Je*eš stvati, čuvaj život!. Ali komšije su je čule kako viče na njegova vrata "Vrati mi moje stvari, vrati mi stvari, inače ću ti razvaliti vrata!" Kažu da je on tada otvorio vrata i ubacio je unutra i tu se sve smirilo. Više komšije ništa nisu čule. Kad smo saznali da je prvo udario štakom, pa je obesio o kabl, nije mi bilo jasno kako mu nije vratila tada.

Rekla je da je položaj transrodnih osoba u Srbiji dosta težak.

- U Austriji gde sam rođena i gde sam jedno vreme živela ljudi imaju poštovanje prema svima. Nikad me nisu zlostavljali. U Srbiji mi se deslio da me jedna osoba udari jer nisam imala gornje rublje. Udario me je pesnicom u leđa i to me je jako iznenadilo. Mene nikad niko u životu nije udario. U komentarima sam prošla sito i rešeto i navikla sam na mnoge stvari. Najbolje je da takve stvari na jedno uvo uđu, a na drugo izađu. Mi kao transrodne osobe moramo se boriti da nas ne zanimaju tuđi komentari. Mi smo ovde u Srbji izuzetak. Mi smo za njih đavoli.

Uputila je poruku transrodnim, ali i ostalim osobama svih orjentacija i identiteta:

- Poručila bih sledeće. Bilo da ste transrodna, gej ili strejt osoba ne ulazite sa nekim u ozbljnu vezu posle samo tri meseca poznanstva. Čuvajte se! Ako ste transrodna osoba potrudite se da izgledate kao prava devojka i ne opuštajte se mnogo kroz grad.

