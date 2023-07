ČUVENI ZVEZDIN KOŠARKAŠ VUK RADIVOJEVIĆ PRIVEDEN ZBOG PORODIČNOG NASILJA: Ženina izjava bacila novo svetlo na ovaj događaj

Bivši košarkaš Crvene zvezde i naše reprezentacije Vuk Radivojević (39) priveden je danas zbog porodičnog nasilja.

L.R. (40) je prijavila policiji da ju je noćas između 02.00 - 03.00 časova na području opštine Zvezdara suprug fizički napao, prvo u vozilu i više puta je udario nakon verbalne rasprave, a zatim ju je po povratku u zajednički stan udario otvorenom šakom usled čega je zadobila tešku telesnu povredu.

Radivojević je priveden i po nalogu dežurnog javnog tužioca Prvog osnovnog javnog tužilastva u Beogradu, određeno mu je zadržavanje zbog izvršenja krivičnog dela nasilje u porodici.

On će sutra biti saslušan pred javnim tužiocem, nakon čega će se pribaviti izveštaj Centra za socijalni rad.

Međutim, L.R. je, nakon što je muža prijavila za nasilje u porodici i obavila pregled kod doktora gde joj je utvrđeno da joj je od udarca pukla bubna opna, promenila priču i za beogradske medije izjavila da se nasilje nije dogodilo onako kako je upisano, te da Radivojević nije imao nameru da je udari.

"On me je sam dovezao do bolnice, gde su morali po službenoj dužnosti da pozovu policiju. Tražila sam da ga puste što pre, ne želim da se pokreće nikakav postupak protiv njega, da mu se ne unište život i karijera. On nije imao nameru da me udari tako snažno i nije se dogodilo baš onako kako prenose mediji", tvrdi L.R.

Kako kaže, oni su to veče bili u kolima, nisu bili u gradu, ali nije precizirala gde su se uputili u 2 sata ujutru.

"Dete nam plače ceo dan, zabrinulo se. Zvali su nas kumovi, prijatelji iz inostranstva da pitaju šta se dogodilo i u kakvom sam ja to stanju", dodala je ona.

KARIJERA VUKA RADIVOJEVIĆA

Vuk Radivojević je, posle završene Partizanove košarkaške škole, seniorsku karijeru počeo u Slogi iz Kraljeva, gde ga je primetio Zmago Sagadin, tadašnji trener Crvene zvezde koji ga je doveo u klub s Malog Kalemegdana. Radivojević je igrama u Zvezdi zaslužio i poziv selektora Moke Slavnića, te je bio učesnik Evropskog prvenstva 2007. godine.

Nakon EP je otišao put Španije, gde je igrao za Fuenlabradu dve sezone, a onda se 2009. vratio u Zvezdu. Posle godinu dana otišao je u FMP iz Železnika, a potom se ponovo vratio na Mali Kalemegdan.

Usledile su zatim dve nove epizode u inostranstvu, u Turk Telekomu i Šljonsku, a od 2015. do 2019. godine je igrao u Igokei, gde je i završio karijeru, a potom bio i tim menadžer.

