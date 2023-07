OVAKO LEGIJA STVARNO PROVODI DANE U ZATVORU: Završio likovnu sekciju, ima 16 poziva, vežba u teretani i druži se u čajnoj kuhinji

Uprava za izvršenje krivičnih sankcija potvrdila je da osuđenici Milorad Ulemek Legija, Miloš Simović i Dalibor Ristić od juče odbijaju hranu koja se sprema u zavodu.

Iz Uprave su, međutim, demantovali da su u štrajk stupili Zvezdan Jovanović i Nikola Bajić, ali i navode medija da je jedan od razloga da Legija stupi u štrajk to što "nema proširena prava" u požarevačkoj Zabeli, takozvanom Alkatrazu u kom služi kaznu.

Zvezdan Jovanović, Milorad Ulemek foto: Profimedia, Ana Paunković

Iz Uprave navode da u "slučaju Legije", on ima pravo na daleko veći broj poseta od drugih zatvorenika koji nemaju proširena prava, tvrdeći da njegove posete duplo duže traju, kao i da mu je dozvoljen daleko veći broj telefonskih razgovora, ali i da je "oplemenjen prostor u kom boravi tako što su nacrtani murali".

- Ističemo da se Zakon o izvršenju kazne zatvora za krivična dela organizovanog kriminala u svim svojim odredbama primenjuje na sva osuđena lica u Posebnom odeljenju, kao i Pravilnik o kućnom redu Posebnog odeljenja. Naglašavamo da su sva osuđena lica smeštena u svojim sobama u skladu sa pomenutim zakonom i Pravilnikom koji se u svojim odredbama podudara sa uredbama mnogih zatvorskih sistema u Evropi i svetu - saopšteno je iz Uprave.

Oni dodaju i da "kategorički odbacuju navod", zbog kojih su ovi osuđenici navodno stupili u štrajk glađu, a to je da osuđenicima smeštenim u Posebnom odeljenju zatvora, takozvanom "Alkatraz", nije dozvoljeno napredovanje u tretmanu.

- Svim licima u Posebnom odeljenju, gde god su ispunjeni zakonski uslovi, dodeljena su proširena prava i pogodnosti do toga da su ispoštovane sve preporuke Zaštitnika građana iz 2022. godine. Jedna od preporuka se odnosila i na to da se oplemeni prostor u kome osuđenici iz Posebnog odeljenja borave na svežem vazduhu i ona je uvažena, pa su iz tog razloga naslikani murali kako bi se i taj prostor dodatno humanizovao - navodi se u saopštenju i dodaje:

- Kad su u pitanju osuđena lica Ulemek, Simović i Ristić, oni uživaju iste pogodnosti osim što je osuđeno lice Ulemek razvrstan u povoljniju grupu V1 jer je ispunio zakonske uslove predviđene izmenama Pravilnika o kućnom redu Posebnog odeljenja koji je stupio na snagu 10. juna 2023. godine. O razvrstavanju Simovića i Ristića će tek biti doneta odluka tokom preispitivanja programa postupanja koji je u toku - tvrde iz Uprave pozivajući se na Zakon o izvršenju koji kada su u pitanju zatvorenici za krivična dela iz organizovanog kriminala omogućava proširena prava "osuđenim licima koja se posebno dobro vladaju".

1 / 4 Foto: Uprava za izvršenje krivičnih sankcija

- Naglašavamo da je u slučaju osuđenog lica Milorada Ulemeka ta zakonska mogućnost u svim važnim segmentima izvršenja kazne i dobrobiti ovog osuđenog lica iskorišćena. Zbog svog korektnog vladanja, poštovanja propisa i učestvovanja u realizaciji programa postupanja osuđeni Ulemek je do sada tri puta napredovao u tretmanu. U septembru 2022. godine i u februaru 2023. godine ovom osuđenom licu su dodeljena proširena prava koja se odnosi na veći broj telefonskih razgovora i na veći broj poseta. Konkretno, zakonom i Pravilnikom je predviđeno da osuđeni ima pravo na posete jednom mesečno u trajanju od sat vremena. Ulemek već nekoliko godina unazad ima posete tri do četiri puta mesečno i to duplo duže - u trajanju od dva sata bez fizičkih prepreka tako da i u ovom delu uživa u proširenom pravu kako je i predviđeno zakonom. Dakle, posete članova porodice osuđenom Ulemeku traju duplo duže nego što inače traju posete članova porodice drugim osuđenicima na izdržavanju kazne zatvora u drugim kazneno-popravnim ustanovama osim ako im nisu odobrena proširena prava koja se odnose na trajanje poseta.

- Osuđeni Ulemek u ovom trenutku ima pravo na 16 telefonskih razgovora mesečno u trajanju do 15 minuta. To znači da osuđeno lice Ulemek može da telefonira i četiri sata na mesečnom nivou. U odnosu na prethodno preispitivanje programa postupanja prema osuđenom Ulemeku, on je sada dobio četiri puta više da telefonira - pre je to bilo četiri telefoniranja mesečno, dok je sada to 16 puta mesečno.

Pored navedenog, kako se dodaje, osuđeni ima pravo da svakog meseca primi po jedan paket, kao i da dva puta nedeljno kupuje na kantini. Osim prijema paketa i kupovine na kantini, svim osuđenim licima u Posebnom odeljenju je dozvoljeno da naručuju proizvode koje zavod potom dodatno kupuje.

Milorad Ulemek Legija foto: Profimedia

- Ističemo da je osuđenom Ulemeku godinama unazad omogućeno da boravi tri puta dnevno van sobe i to - po dva sata napolju, dva sata u tereteni i dva sata tokom društveno-sportskih aktivnosti. Ono što je novo jeste da je osuđeno lice Ulemek od početka prošle godine i radno angažovano i u tim aktivnostima provodi dodatnih sat vremena van sobe tako da je i tom smislu došlo do napredovanja u tretmanu. Znači, ukoliko želi, osuđeni Ulemek može da boravi van sobe u kojoj je smešten 7 sati dnevno - tvrde iz Uprave za izvršenje i dodaju:

- Osuđeni Ulemek svaki boravak van sobe provodi u društvu i interakciji sa jednim, dva ili tri osuđena lica. Jasno je da nema govora o samoizolaciji ovog osuđenog lica i nehumanom tretmanu tim pre što vreme van sobe osuđeni Ulemek provodi u društvu i druženju sa nekoliko drugih osuđenika, između ostalog i u čajnoj kuhinji koju koriste i druga osuđena lica - otkrili su kako najpoznatiji srpski osuđenik provodi vreme.

U toku nedelje, kako navode, jednom ili dva puta, od aprila ove godine osuđeno lice Ulemek pohađa i specijalizovani program Opšti kognitivno - bihejvioralni program u cilju dodatne psihosocijalne podrške, što je opet napredovanje u tretmanu ovog lica.

- Pored navedenog, osuđeni je završio obuku za primenu osnovnih likovnih tehnika i omogućeno mu je pohađanje likovne sekcije po želji svakodnevno - navodi se u saopštenju i dodaje:

- Sva proširena prava osuđenim licima u Posebnom odeljenju odobrava upravnik KPZ Požarevac (Zabela) uz saglasnost predsednika Višeg suda u Beogradu. Sva osuđena lica u Posebnom odeljenju, kao i u svim drugim kazneno-popravnim ustanovama, imaju zdravstvenu zaštitu 24 sata dnevno.

