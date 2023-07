"BILI SU ŠOKIRANI PRILIKOM SASLUŠANJA DEČAKA UBICE" Rajko Nedić: Ovo su njegove ključne karakteristike, ali ZNA ŠTA JE URADIO

Odgovorni urednik Kurira, Rajko Nedić gostovao je u emisiji "Puls Srbije" povodom saslušanja dečaka osumnjičenog za masakr u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar na Vračaru.

Nedić je podsetio na najnovije informacije Kurira, o susretu majke sa dečakom ubicom.

- Prilikom susreta sa majkom, oni su se zagrlili, izljubili, ali ne prisno kako bi to možda trebalo da bude. On jeste na neki način rekao da mu je žao, ali nije izjavio saučešće roditeljima ubijene dece. On je tokom ispitivanja sve vreme štitio oca. Zanimljivo je da je rekao da je "provalio šifru" tog sefa i sam uzeo oružje. Takođe postoji kofer koji je zamena za sef, kao torba za alat, a moguće je da je posmatrajući oca zapamtio brojeve. Otac se sigurno nije trudio da pravi neku šifru, čim su oni zajedno išli na streljanje - započeo je Nedić.

Visok stepen inteligencije koji je dečak pokazao prilikom ubistva, pa kasnije prilikom ispitivanja, kao i hladnokrvnost koja je neprikladna detetu tog uzrasta, Nedić smatra ključnom odlikom manipulatora.

- Oni koji su bili na saslušanju bili su šokirani njegovom hladnokrvnošću i činjenicom da je izuzetno inteligentan i da manipuliše. Koristi takav način govora koji nije srazmeran njegovim godinama. Otac, koji nije na adekvatan način zaštitio tu municiju može dobiti višegodišnji zatvor...- rekao je Nedić i podsetio.

- On kao trinaestogodišnjak neće mu biti suđeno, postoji mogućnost da se protiv majke pokrene postupak zanemarianja deteta. On je prošao bez emocija u celokupnoj situaciji, a advokati koji su bili tamo, kažu da je neubičajeno, ali da dečak zna šta je uradio. Videćemo šta će dalje biti u postupku protiv oca, jer je i dalje pitanje na koji način je došao do oružja. Dečaku nije bilo teško da dođe do šifre... - kazao je Nedić.

