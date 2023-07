KAVČANIN POJEO ŽILET DA NE BI PROGOVORIO! Mučila ga NJIHOVA POLICIJA zbog lažne izjave: "Tukli su me po ŠAKAMA kad zastanem"

Nikola Drecun, označen kao pripadnik kavačkog klana, bio je žrtva policijske torture uhapšenog policajca Petra Lazovića koji je na najmonstruoznije načine, kako tvrde, mučio pripadnike suprotstavljenog škaljarskog, a kako se ispostavlja i kavačkog klana.

Naime, Lazović je radio po nalogu svog vođe Radoja Zvicera, a Drecun iako je bio deo njihove grupe bio je žrtva njihove torture jer se od njega tražilo da da lažne izjave o određenim osobama koje su smetalre klanu.

Prema njegovim rečima, tortura je bila toliko intenzivna da je on progutao žilet da ne bi progovorio pred njima.

Nikola Drecun foto: Libertas

Drecun je, da podsetimo blisko sarađivao sa Radovanom Mujovićem, kavčaninom koji je bio osuumnjičen za pokušaj ubistva Jovana Vukotića kod policijske stanice u Kotoru.

- Meni je lično tužiteljka Nataša Bošković ponudila 200.000 eura ako optužim Filipa Bešovića, Filipa Kneževića i Gorana Rakočevića, za napad na novinarku Oliveru Lakić, što sam odbio - tvrdi Drecun.

Pojeo deo limenke

On je detaljno ispričao da je pretrpeo torturu od službenika specijalnog policijskog tima koji su tražili da daje izjavu koja bi odgovarala tužiteljki. Dodao je da ne ostaje kod svog iskaza pred specijalnim tužilaštvom, pojašnjavajući da je dao pod pritiskom i torturom policije koja je potrajala nekoliko časova.

- Mene su oteli, nisu me uhapsili, dok sam šetao Nikšićem sa Marinkom Rajkovićem. Policija nas je zaustavila i mi nismo imali dokumenta. Odveli su nas u CB Nikšić i rekli da sačekamo. Zatim je u prostoriju ušlo oko deset lica u civilu, sa fantomkama. Počeli su da nas biju, oborili su nas na pod i vezali. Zatim su nam stavili fantomke naopačke, da ne vidimo kuda nas vode. Nakon 40 minuta vožnje, izveli su nas iz kola. Tukli su nas, pržili po genitalijama elektrošokerima, davili zahvatom rukama, fantomku su mi natopili alkoholom i palili kako bi se gušio od isparavanja, tri puta sam gubio svijest. To se sve dešavalo, koliko sam kroz fantomku primjetio u šumi nekoj. Trajalo je nekoliko sati. Čuo sam Rajkovića kako ječi od udaraca. Nakon toga su nas doveli u prostorije Citi mola. I tu je tortura nastavljena takođe par sati - tvrdi Drecun.

foto: Libertas

Dodao je da da nije mogao da prizna krivična djela koja su zahtevali od njega i da optuži Radovana Mujovića za neka krivična dela i Bešovića, Kneževića i Rakočevića za napad na Oliveru Lakić, jer kako je istakao, nije imao tih saznanja.

- U prostoriju gde su nastavili da me muče je bio inspektor Boris Anđušić. Ja sam bio vezan jednom rukom za radijator. Primetio sam u kanti za smeće limenku koka-kole. Jednom rukom sam je razvalio i odlomio komad. Progutao sam žilet jer u tom trenutku sam to vidio kao spas, da naudim sebi. Inspektor je to vidio i pozvao ostale. Tada su bez fantomki došli, neke bih mogao da prepoznam. Kada sam krenuo da krvarim na usta, tada su me odveli u KCCG - tvrdi Drecun.

"Udarali su me po ranama"

Dodao je da se seća da se probudio i da je ugledao medicinske instrumente. Tada je kaže primetio i službenike specijalnog tima koji su nastavili da ga muče i da mu prete.

- Udarali su me po rani od operacije, šamarali su me, rekli su da se nisam spasio od njih. Tri puta sam vrištao od bola, od mučenja, doktoru nisu dozvolili da mi ukaže medicinsku pomoć, već su ga isterali iz sobe. Zatim je došla tužiteljka Nataša Bošković, ja sam zatražio da ostanem nasamo sa njom i ispričao sam joj šta sam doživio. Ona je rekla da ako ne kažem izjavu koja im odgovara, da će to biti ništa šta će mi se desiti. Rekla mi je ljigo. Kada je izašla opet je nastavljeno mučenje - tvrdi Drecun.

foto: Libertas

On je jučerašnjem suđenju kazao da nije više mogao da izdrži i da pristao da potpiše pripremljenu izjavu.

- Dali su mi već pripremljenu izjavu na papir otkucanu, to je ta sudija koja je u spise predmeta. Imao sam sat vremena da je naučim. Zatim je došla tužiteljka Bošković. Doktor koji me je lečio je rekao da zbog mog lošeg zdravstvenog stanja ne može da im da saglasnost da me saslušaju. Oni su međutim to nabavili od drugog doktora koji mene nije lečio. Tukli su me po stopalima i šakama dok sam davao izjavu, nisam stigao sve da zapamtim, to sam shvatio kao opomenu kad zastanem - tvrdi okrivljeni Drecun.

