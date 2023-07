NE PRESTAJU DA UZNEMIRAVAJU JAVNOST BIZARNIM OBJAVAMA Pogledajte kako ODBROJAVAJU DANE do 14. rođendana dečaka ubice! BESTIDNO

Dečak ubica (13) koji je 3. maja počinio nezapamćen masakr u OŠ "Vladislav Ribnikar" na Vračaru u Beogradu, gde je ubio devet svojih drugara i čuvara škole, za šest dana puni 14 godina, a robije su ga spasle upravo njegove godine, pošto u vreme izvršenja krivičnog dela nije imao navršenih 14.

Ono što posebno zabrinjava, jeste to što se na društvenim mrežama pojavila grupa koja besramno veliča dečaka ubicu, a u kojoj su korisnici počeli da odbrojavaju dane do rođendana ovog monstruoznog učenika sedmog razreda, koji je 30. jula.

Bizarna grupa

- Deset dana do rođendana, devet dana do rođendana, sedam dana do rođendana... Unapred srećan rođendan - objave su u bizarnoj grupi, a ispod svake od njih nižu se komentari.

- Uglavnom komentarišu lažni profili i stranci. Strašno je da neko zbija šale ovako, a još je strašnije što veličaju dečaka ubicu. Nažalost, to su najverovatnije deca, koja ne shvataju ozbiljnost situacije u kojoj smo se svi našli - kaže naš izvor, zgrožen postojanjem ovakve grupe.

Kako dodaje, mnogi korisnici društvenih mreža prijavljuju ovu grupu kao nprikladnu i traže njeno trajno gašenje.

- Nadamo se da će se to uskoro i dogoditi. Ovako nešto ne sme da postoji - kaže naš sagovornik, objašnjavajući da se u ovoj Fejsbuk zajednici koja nosi ime dečaka ubice redovno kače i video snimci, sačinjeni od fotografija dečaka ubice, uz komentare, emotikone srca, smajlija i slično. Tako mu je napravljena i rođendanska čestitka.

- Posebno je odvratno to što ovi monstrumi, jer ne znam kako drugačije da ih nazovem, prave lažne porfile koristeći imena i fotografije ubijenih devojčica, i sa tih profila ostavljaju srca dečaku ubici. Zato se nadamo da će nadležni hitno reagovati - naglašava naš sagovornik.

Podsetimo, ovo nije prvi put da korisnici interneta pružaju podršku dečaku ubici. Za ova dva i po meseca pravili su razne Fejsbuk grupe i Tiktok profile, na kojima su ubicu nazivali"herojem", "carem" i "kraljem". Pojedini su otišli toliko daleko da su počeli da prodaju i majice sa likom ovog maloletnog monstruma.

Širenje panike

- To su ljudi koji ne znaju ništa o tragediji koja je zadesila čitavo naše društvo, a za koju je odgovoran upravo onaj koga oni podržavaju i hvale u svojim jezivim objavama. U nekim slučajevima radi se i o stranim državljanima, nedovoljno informisanim o prilikama, pa iz neznanja sve to rade. Ipak, da li je u pitanju neznanje ili ljudska glupost, mnoge korinike interneta ovakve objave uznemiruju - kaže izvor.

U mnogim slučajevima nepremirenog veličanja dečaka ubice iz "Ribnikara" reagovali su policija i tužialštvo. Krivične prijave su od 3. maja do sada podnete protiv 82 maloletnika, starija od 14 godina.

- Uglavnom je reč o krivičnim prijavama za ugrožavanje sigurnosti, širenje panike i nedreda preko društvenih mreža - rečeno je ranije u MUP.

Reč psihologa Mladi nemaju osećaj za realnost Psiholog Dragica Mihailović objašnjava da smo do ovakvog stanja potpune apatije došli jer su pogrešni ljudi danas idoli mladima, kao i da mladi nemaju osećaj za realnost. - Mladi oduvek žele da se uklope u društvo, da budu kao njihovi idoli, to je njima jako bitno. Problem je što su oni pre imali uzore u stvarnom životu - profesore, uspešnije starije, sportiste, a sada su to postali kriminalci i njima slični koji su na društvenim mrežama popularni - rekla je ranije za Kurir psiholog i dodala: - Danas se predstavlja da su kriminalci ljudi koji se bore za svoj život u teškim uslovima. Prave im se profili, veličaju se. Deca onda misle da ih neko mrzi, da im neko želi zlo, da treba da se brane, i to tako napadački. Došli smo do jedne emotivne nepismenosti, deca su zbog mreža izgubila empatiju i osećaj za stvarnost.

