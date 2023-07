ANĐELA JE TREBALA U AVGUSTU DA SE KRSTI ALI JE POGINULA! Majka devojčice nastradale u Vrčinu očajna jer je SAHRANJENA BEZ OPELA

Sveštenik nije prisustvovao sahrani Anđele B. (15) na lokalnom groblju u Vrčinu, devojčice koja je poginula na pružnom prelazu u nesreći kada je na lokomotiva naletela na automobil u kojem je bila sa dvoje drugova, jer nije bila krštena. Iz istog razloga, zabranjeno je i korišćenje kapele na groblju u Vrčinu.

Tužna povorka prijatelja, drugara i meštana Vrčina krenula je u 12:30 časova ka grobnom mestu gde je sahranjena tinejdžerka. Sahrani je prisustvovao i pogrebni trubački orkestar koji je na večni počinak Anđelu ispratio pesmom „Tiho noći moje zlato spava“.

Uplakani drugari nosili su bukete cveća, kao i vence koji su položili na grob drugarice koja je do pre dva meseca sa njima sedela u školskoj klupi. Anđela je sahranjena u belom sanduku.

foto: Privatna arhiva

Ispraćaju je prisustvovala i uprava Osnovne škole „Sveti Sava“, međutim, sveštenik nije prisustvovao sahrani jer, Anđela nije krštena. Ožalošćena majka ogorčena, Anđela je trebala da se krsti u avgustu Majka Angelina Babić kaže da su oni svi kršteni u kući, kao i da su planirali Anđelu da uskoro krste te je razočarana potezom crkve.

- Anđela je trebala biti u avgustu krštena, jer tada je trebao da joj stigne kum. Mi smo pokušavali, zvali, i čuli smo za tako neke slučajeve za decu koja su preminula ili nastradala nekrštena, sahranjena sa opelom - izjavila je ožalošćena majka i dodala:

- Krštenja su se izvodila da bi se opela održala. Ja to ne mogu da tvrdim, ali to kažu i ljudi koji su prisustvovali takvim sahranama. Međutim, oni nisu hteli da održe opelo i rekli su nam samo da pišemo molbu Patrijaršiji da nam dozvole da to uradimo na pomen za 40 dana, i to ako nam prihvate - kaže Angelina Babić uplakano za "Žig info".

foto: Kurir

Podsetimo, tragedija se dogodila na železničkom pružnom prelazu Vrčin, kada je železnička lokomotiva bez vagona na relaciji Ostružnica - Lapovo, udarila je u desnu bočnu stranu automobila "pežo 308".

Na licu mesta su nastradali V. G. (18) i devojčica A.B. (15), dok je njihova drugarica M.Đ. (17) povređena. Kako se vidi na licu mesta, na ovom praznom prelazu nema rampe, a u smeru u kojem su tinejdžeri išli nema ni znaka stop.

Postoji samo znak upozorenja da je u blizini pruga. Meštani su veoma kivni i ogorčeni, kažu da su više puta alarmirali nadležne i žalili se kako ovaj pružni prelaz nije bezbedan.

- Taj dečko koji je stradao je sin poznatog našeg lekara. Ovo je tuga. To su sve naša deca, dobra - sa tugom u glasu pričaju komšije.

Kurir.rs/Žig info