DEČAK UBICA PUNI 14 GODINA, EVO ŠTA TO ZNAČI! Sve proračunao pre zločina, evo zašto je žurio da počini masakr!

Dečak ubica (13), koji je 3. maja u Osnovnoj školi Vladislav Ribnikar počinio jezivi masakr, sutra puni 14 godina i postaje krivično odgovoran, ali ne i za zločin koji je počinio samo tri meseca ranije.

Kako je Kurir već pisao dečak je u iskazu koji je dao odmah posle masakra detaljno je objasnio svoj plan i kako je proračunao da neće krivično odgovarati. Naime, policija je zaplenila dečakov telefon, kao i kompjutere, a sav materijal je poslat na veštačenje.

- On je danima na Guglu istraživao Krivični zakonik, odnosno koja je starosna granica za odlazak u zatvor u našoj zemlji. Zbog toga je, kako se sumnja, svesno izabrao baš ovaj trenutak za napad, jer je shvatio da deca do 14 godina ne idu u zatvor i nisu krivično odgovorna. Praktično je požurio da do svog 14. rođendana počini zločin kako ne bi mogao da bude krivično gonjen - ispričao je tada naš sagovornik.

foto: Nemanja Nikolić

Dečak je, da podsetimo, kobnog dana ubio devetoro svojih vršnjaka i čuvara škole, dok je petoro ranio. Oružje je uzeo iz sefa svog oca i poneo ga u rancu da bi prvo ubio čuvara, dežurne učenice petog razreda, pa još šestoro dece.

On je tokom svedočenja u postupku protiv njegovog oca putem video linka otkrio je da ga je otac nazivao psihopatom! - Tokom svedočenja dečak ubica je odgovarao na pitanja o odnosima u porodici. U jednom trenutku je rekao "otac mi je govorio da sam psihopata", kao i "išli smo u streljanu da bi popravili odnos i da bi radili na njemu" - rekao je izvor Kurira i dodao da je ostalo nejasno šta je prethodilo tome da otac sina nazove psihopatom.

foto: Privatna Arhiva

Inače, interesantno je i da je dečak policajcima koji su brzo stigli na lice mesta u OŠ "Vladislav Ribnikar" i pitali ga zašto je to učinio, rekao "ja sam psihopata".

- Dečak je tokom ispitivanja naveo i da su ga u streljani hvalili svi, i otac i osoblje kako je "precizan i dobar pucač", a iz odgovora je porizašlo i da se "verovatno ne bi odluči da puca da ga nisu toliko hvalili" - podseća naš izvor.

Bizarno Ono što posebno zabrinjava, jeste to što se na društvenim mrežama pojavila grupa koja besramno veliča dečaka ubicu, a u kojoj su korisnici odbrojavali dane do njegovog rođendana. - Deset dana do rođendana, devet dana do rođendana, sedam dana do rođendana... Unapred srećan rođendan - objave su u bizarnoj grupi, a ispod svake od njih nižu se komentari.

Kurir.rs - D.A.

