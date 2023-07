U KAFANI U KOJOJ JE RANJEN SUSPENDOVANI POLICAJAC I RANIJE SE PUCALO: U vatrenom obračunu 2022. učestvovao sin ubijenog Šijana

Suspendovani policajac B. T. (26) koji je juče ranjen u jednom restoranu na Autokomandi u Beogradu nije jedini koji je u tom lokalu povređen. Pre godinu dana u istom objektu došlo je do incidenta, nasilničkog ponašanja i pucnjave u kojoj su učestvovali Vukašin Šijan, mlađi sin ubijenog vođe surčinskog klana, Zorana Šijana, i Marko Vidaković koji je nakon svađe upucao mladića Marka K.

pucnjava na autokomandi foto: Nemanja Nikolić

Podsetimo, jučerašnja pucnjava dogodila se oko 13.50 sati kada su osumnjičeni i žrtva navodno sedeli zajedno u restoranu. Naime, kako je Kurir juče izveštavao, između poznanika je izbila žusta rasprava, pa su se gosti restorana bukvalno razbežali, a u jednom trenutku osumnjičeni je izašao iz restorana, otišao do kola i stavio fantomku na glavu. Tako maskiran je uleteo u lokal, približio se suspendovanom policajcu i tri puta zapucao. Potom je pobegao, a policija je pokrenula akciju "Vihor" u potrazi za napadačem. Istragu vodi Više javno tužilaštvo u Beogradu.

nakon pucnjave usledila akcija vihor foto: Nemanja Nikolić

U martu prošle godine Vukašin Šijan je priznao na suđenju u Višem sudu u Beogradu da je kriv za nasilničko ponašenje, gde je u novombru prošle godine i osuđen na šest meseci zatvora, dok je njegov prijatelj Vidaković koji je pucao i ranio žrtvu dobio četri godine i devet meseci.

vukašin šijan foto: Printscreeen Facebook, MUP Srbije

- Šijan je na sudu priznao krivicu za nanošenje teških telesnih povreda, takođe isto je uradio i Vidaković. Obojica su u sudu izneli odbranu navodeći da ne spore ništa iz optužnice. Šijan je tada ispričao da su celu noć bili u jednom klubu i da su pili viski, a da su nakon toga otišli u kafanu gde se i dogodio incident - podseća izvor.

Šijan je tada detaljno opisao kako je došlo do sukoba i fizičkog kontakta, a zatim i do pucnjave.

- Momak koji je sedeo za susednim stolom sve vreme je uporno gledao u mene. Pitao sam ga da li se poznajemo, ali me je iskulirao. Onda sam ga pitao: "Šta me gledaš?!" Tada je ustala i našem stolu prišla devojka koja je bila sa njim i počela da me vređa i da mi psuje majku. Dva puta sam joj fino rekao da se skloni, ali je bila uporna i nastavila je sa vređanjem. Pominjala mi je i pokoljenja i na kraju me je pljunula. Tad sam ustao i gurnuo je, ali ne da je povredim, već da je sklonim, a ona je pala preko neke stolice - rekao je ada na suđenju Šijan.

tragovi krvi nakon incidenta u kome jej učestovavo mali šijan foto: Nenad Kostić

Tada je opisao i momenat kako je nakon tog fizičkog kontakta sa devojko, sa stolice ustao dečko i krenuo ka njemu. Naveo je i da je on njjemu prišao i da ga je udario nekoliko puta pesnicom u glavu.

- Video sam da iz toaleta istrčava drugi momak. Mislio sam da nosi nož u ruci i odjednom je pao. Krivo mi je što se ovo izdešavalo i ne umanjujem svoju krivicu. Trebalo je drugačije da reagujem, da ustanem i izađem napolje, ali eto nisam i to se sve desilo. Napravio sam veliku glupost i pogrešio sam - dodao je tada Šijan.

Nakon presude Šijan je pušten na slobodu, nakon 'što je u pritvoru proveo osam meseci.

(Kurir.rs)