"UBIĆU JE, PA NEKA ROBIJAM I 40 GODINA!" Zastrašujuća ispovest žrtve nasilja, Dušica apeluje: "POMOZITE DOK SAM JOŠ ŽIVA"!

Kraljevčanka Dušica S. hrabro je krenula u borbu protiv nasilja koje trpi od oktobra prošle godine od, kako tvrdi, strane bivšeg supuga. Ona je na na društvenim mrežama apelovala da joj se pomogne, kako je navela "dok je još živa".

Naime, ova nesrećna žena već mesecima preživljava i psihičku i fizičku torturu. Ona je u ispovesti za Kurir ispričala da je njen pakao počeo 25. oktobra prošle godine.

- Bivši suprug i ja smo se razveli, ali on insistira da viđa decu i kada nije predviđen dan za to. Tada se dogodilo da je mlađe dete imalo da uči, a ja sam imala zakazan poslovni sastanak. I iz tog razloga sam odbila viđanje. Međutim, tada me je dete pozvalo i reklo da ga otac zove i da hoće da ga vidi - rekla je ona.

nesrećna žena preživljava pakao foto: Facebook

Žrtva nasilja je navela da ju je tada ispred stana sačekao bivši partner i nasrnuo na nju.

- Počeo je da me udara otvorenom i zatvorenom šakom! Toliko me je tukao da sam pala, onesvešćena. Mislio je da me je ubio, pa je pokušao da pobegne u Crnu Goru, ali je uhapšen na graničnom prelazu Špiljani - kaže Dušica i dodaje da su jezivo prebijanje snimile kamere sa obližnje prodavnice.

- Zadobila sam višestruke povrede. Ekipa Hitne pomoći me je odvezla u bolnicu, a kad sam došla sebi nisam bila u stanju odmah da dajem izjavu, pa sam to uradila sutradan.

Usledilo je, kako kaže žrtva, hapšenje i pritvor do 30 dana za osumnjičenog bivšeg supruga.

žena sa polomljena tri zuba nakon nasilja koje je pretrpela foto: Privatna Arhiva

- Tada je postojala visoka procena rizika po moju bezbednost. Imala sam polomljena tri zuba, a podlive i ogrebotine imala sam po glavi i vratu - kaže ona i dodaje:

- Suđenje je rešeno na prvom ročištu jer je moj bivši suprug priznao krivično delo za leke telesne povrede i između ostalog naveo da se pokajao. Molio je da ne ide u zatvor.

Osumnjičeni je za to krivično delo dobio je kaznu od 10 meseci zatvora, ali se zatim, kako kaže naša sagovornica, žalio nadležnom sudu pa mu je kazna smanjena na tri meseca zatvora i tri meseca kućnog zatvora.

povređena žena foto: Privatna Arhiva

Kako je dalje navela Kraljevčanka nasilnik je potom dobio zabranu prilaska i komunikacije s njom u vremenskom periodu od godinu dana.

- Kada smo se razveli, ništa nisam želela da mu uzmem i tako je i bilo, radim dva posla i živim kao podstanar i ne žalim se - kaže ova hrabra žena i dodaje da su novi problemi počeli 18. jula kada je njenom bivšem partneru stigla tužba za naknadu štete.

- Tada je zvao našu decu i pričao kako sam ja loša i da će me Boga kazniti, a nakon tog poziva bio je nedostupan naredna tri dana. Osetila sam da sprema neki haos i otišla sam i to prijavila policiji i tada mi je rečeno da je otišao u Crnu Goru.

podlivi i ogrebotine po licu i vratu foto: Privatna Arhiva

Kraljevčanka kaže da je nakon toga preko njihovog deteta usledila jeziva pretnja.

- Raskinuo je partnerstvo sa poslovnim prijateljima i rekao da odlazi zauvek i da niko neće čuti više za njega. Međutim, odjednom se pojavio i moje mlađie dete je otišlo kod njega, a on je rekao: "Neka povuče tužbu jer ću je ubiti! Izbošću je nožem!" - kaže uznemirena žena koja je nakon toga odlučila da traži pmoć javno i apeluje "da joj se pomogne dok je još živa".

- Pričao mu je i da neću dobro proći kao prošli put, nego da će me stvarno ubiti. Detetu je rekao da će ostati bez oba roditelja ako ne povučem tužbu.

Naveo je da će za pravdu ubiti 20 ljudi i da će robijati i 40 godina ako treba. Uznemirena žena je odmah pretnje prijavila policiji.

- Tužilaštvo je naložilo da se krivično goni. Ranije sam apelovala "da će me ubiti kad tad" i to je ulazilo u zapisnike - kaže nesrećna žena i moli sve da joj pomognu.

