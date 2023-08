"DVA SATA NIJE ISPUŠTAO BAJONET" Muškarac kod Sokobanje hteo da ubije porodicu: Napao policajce, isekao ih mačetom

Dva policajca povređena su tokom hapšenja u mestu u blizini Sokobanje. Jedan od njih je M. B. (41), koji je tokom borbe prilikom hapšenja, osim drugih površinskih rana, dobio ubod u stomak.

Kako priča očuh M. B. policija nije očekivala da se susretne sa takvim osumnjičenim, a pripadnicima Interventne jedinice trebalo je oko dva sata da muškarcu izvuku bajonet iz ruke.

- M. B. sam čuvao od njegove sedme godine i i dalje smo bliski. On je jedan od trojice najboljih sa svoje akademije iz klase. Bavi se sportom, karateom i džijudžicom, fizički je izuzetno spreman da reaguje, da se odbrani. Kad god je neka intervencija, on ide na teren. U subotu je bio slobodan, ali su ga kolege pozvale da izađe na hitnu intervenciju u selo Čitluk kod Sokobanje. Dobili su informaciju da je čovek hteo da zakolje majku i brata mačetom. Oni su pozvali policiju - priča očuh.

Osumnjičeni je, kada su stigli, i dalje mahao oružjem. Kod sebe je, kako tvrdi očuh M.B., imao mačetu i stari bajonet.

- Pokušali du da ga smire kroz razgovor, ali on je mahao oružjem. U desnoj ruci je imao mačetu, a u levoj bajonet iz Prvog svetskog rata. Krenuo je na M. B., cimao levo desno i na pet-šest mesta ga zakačio po rukama mačetom. To su bile površinske posekotine. Potom je krenuo da ga ubode bajonetom u stomak, M. je uspeo da blokira, ali je napadač podvukao ruku i ubo ga. Vrh bajoneta mu je ušao sedam centimetara u stomak, a rez je šest centimetara - dodaje.

Napadača su policajci, kaže, saterali u ćošak jedne od prostorija kuće, te nije mogao da pobegne. M. B. je kolega pritisnuo krpu na ranu kako ne bi iskrvario. Osumnjičeni je pokušao da napadne ponovo, ali su kolege uspele da izvuku ranjenog policajca. Dok su sklanjali kolegu na sigurno, osumnjičeni se zatvorio u sobu, te je pozvana Interventna jedinica.

- Kažu da je osumnjičeni toliko jak, niko to nije očekivao. Nisu imali priliku da se sretnu sa takvom osobom. Jedva su ga savladali. Morali su da mu stave dvoje lisica. Ono što je neverovatno je da je on sve vreme držao bajonet u ruci i da policija dva sata nije mogla da mu otme bajonet iz ruke. Ne znam da li ga je toliko jako držao ili je došlo do takve kontrakcije mišića da šaka nije mogla da se otvori. Kao da je bio zalepljen za ruku - kaže on.

M. B. je hitno prevezen u Dom zdravlja, a potom i na odeljenje hirurgije. Nakon ukazane pomoći,upućen je na kućno lečenje.

- Da li su mu jake antibiotike jer je bajonet kojim je uboden bio zarđao. Primio je i vakcinu protiv tetanusa. Oporavlja se. Ta rana na stomaku je ozbiljnija, ostale su, srećom, samo površinske. Ruka mu je malo otekla od posekotine, ali to nije strašno. Na obe ruke ima rezove - kaže očuh.

Kako je saopšteno iz MUP Srbije, policija u Sokobanji, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Aleksincu, podneće krivičnu prijavu protiv tridesetdvogodišnjeg muškarca iz okoline Sokobanje zbog ometanja službenog lica u vršenju službene dužnosti.

On se sumnjiči da je napao i lakše povredio dvojicu policijskih službenika koji su izašli po prijavi građana da osumnjičeni u dvorištu u okolini Sokobanje maše bajonetom.

