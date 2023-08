ČOVEK JE TOLIKO JAK... STAVILI MU 2 PARA LISICA Drama u Sokobanji, policija 2 sata hapsila nasilnika NISU MOGLI ČUDOM DA SE NAČUDE

Zaječarska poliicija uhapsila je M. P. (32) iz sela Čitluk kod Sokobanje zbog sumnje da je počinio krivično delo ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti.

Osumnjičeni se opirao hapšenju, a jednog od policajca je ranio zarđalim bajonetom u stomak, i istim bajonetom ga posekao po rukama. Ranjeni policajac je sada na kućnom lečenju.

Izvor Kurira opisao je neviđenu dramu koja se pre nekoliko dana dogodila u selu kod Sokobanje kada je policija došla po pozivu za nasilje u porodici.

- Sve je počelo kada je sokobanjsku policiju pozvao ženski glas iz sela Čitluk jer je sin napao brata, majku i babu starim, predratnim bajonetom i nekom starom mačetom. Policija je odmah izašla na teren. Međutim, u toj kući su zatekli osumnjičenog kako u rukama drži mačetu i bajonet koje nije želeo da pusti. Počeli su da ga ubeđuju, da objašnjavaju, međutim, M. P. nije obraćao pažnju, već je nasrnuo na policiju - navodi sagovornik Kurira.

Dvojica policajaca počeli su da se bore sa njim, pokušavali da mu oduzmu oružje. Međutim, on je toliko jak da ih je odbacivao sa sebe bez ikakvog napora. Jednog policajca je ranio bajonetom, a zatim otišao u sobu i zaključao se.

- Pripadnici MUP tada su pozvali svoje kolege iz Zaječara, Interventnu policiju. Oni su razvalili vrata, ali osumnjičenog nikako nisu mogli da savladaju. Čovek je toliko jak, iako nije visok dva metra i krupan - kaže izvor i dodaje da su policajci na kraju ipak uspeli zajedničkim snagama da ga obore na pod.

- Stavili su mu lisice, ali je on jednim trzajem pokidao! Policajci su bili zapanjeni jer im se tako nešto nije nikad desilo. Kada se istrgao opet je počeo unaokolo da se kreće.

Međutim, na kraju je opet savladan, ali ovoga puta uspešno.

- Stavili su mu dva para lisica odjednom i osumnjičeni nije imao kud - objašnjava izvor.

Po priči jednog od učesnika ove borbe, Marko je dva sata držao bajonet u šaci. Policija ni na koji način nije mogla da ga izvuče iz stisnute šake, mada je moguće da su se Marku P. tako zgrčili mišići i šaka nije mogla da se otvori. Ovakvo hapšenje ni zaječarska niti sokobanjaska policija nikada nije imala.

I meštani Čitluka kažu da je M. P. nenormalno jak, iako ne deluje tako.

- M. nije mnogo visok, ali je nekako širok. Ne trenira ništa. Svi u kući se bave poljoprivredom i od toga žive. Imaju 20 krava i veliko imanje. Njihova kuća je malo izolovana od sela, možda je to razlog zašto Marko i njegov godinu dana mlađi brat, nisu imali društvo, nisu izlazili, nisu se družili - kažu meštani i dodaju:

- Inače, kada je M. krenuo da nasrće na sve njih u kući, brat je odmah pobegao, a za njim i majka i baba. Otac im je preminuo, i dvojica braće su glavni oko poljoprivrede.

Komšije su potom dodale da su gledali njegovo hapšenje i da nisu mogli da se načude čudu.

- Gledali smo sa strane kako hapse M.. Više od dva sata ispred kuće bilo je vozilo Hitne pomoći, nekoliko policijskih automobila i puno policajaca. Mi smo znali koliko je M. jak, svi u selu to znaju. Inače, on nikada nije bio nasilan, ali ima neki psihički problem zbog koga je nekoliko puta bio hospitalizovan u psihijatrijskoj ustanovi. I sada je tamo smešten. Verovatno je bolest uticala na to da napadne svoju porodicu sa kojom se inače odlično slaže - kažu meštani.

