JA SAM MAJKA DETETA KOJU JE NEKI MONSTRUM RASKOMADAO, PA POTAPAO U KISELINU! Potresne reči majke Tiktokerke Noe Milivojev

Tiktokerka Noa Milivojev (18) iz Kovilja pronađena je mrtva pre tačno mesec dana, nakon 20 dana potrage, u stanu u centru Beograda.

Njena majka Boba Milivojev navodi da joj je bol za detetom iz dana u dan sve veća, kao i da se samo nada da će njen dželat biti osuđen na doživotnu robiju jer, iako smatra da ni to nije adekvatno zbog svega što je njeno dete doživelo, to je u Srbiji najstroža kazna.

noa milivojev foto: PRintscreen TikTok

Za monstruozno ubistvo Noe Milivojev osumnjičen je njen partner O. D. (33), a sagovornica navodi da je se sa ove distance sve sigurnija u navode da je njeno dete ubijeno zbog spornog snimka objavljenog na Tiktoku.

- Tri dana pre nestanka moga deteta, tačnije 14. juna, neko mi je poslao onaj snimak na kome je moje dete. Pitala sam ga šta se to dogodilo, bila sam šokirana. On mi je rekao da se on toga ne seća, da mu je taj mladić koji je to i objavio, najpre dao neke narkotike. Moje dete je bilo vidno uznemireno zbog tog snimka, dugo smo razgovarali o tome - kaže Boba za Nova.rs.

osumnjičeni o. d. i njegovo hapšenje foto: Nemanja Nikolić, Privatna Arhiva

Podsetimo, na društvenim mrežama uoči nestanka mlade Tiktokerke isplivao je stravičan snimak na kome su tiktoker L. A. i tragično nastradala Noa. Na spornom snimku L. A. primorava ubijenu Nou na intimni odnos.

Kako dodaje, samo tri dana nakon čitave drame koja je nastala, njeno dete je krenulo za Beograd, na poziv svog partnera, sada osumnjičenog O. D.

- Trudim se da saznam šta se dogodilo kod tog mladića kada je nastao snimak, ali jasno se i vidi da moje dete ne vlada sobom tamo. Saznaćemo šta se dogodilo, kad tad, ali koji god da je razlog, niko na svetu nije zaslužio da bude tako ubijen. Niko ne treba da bude udavljen, sečen, komadan. To je moje dete doživelo! Ja sam majka deteta koje je neki monstrum raskomadao pa potapao u hemiju. To nije čovek, to je zlotvor, to je manijak - kaže potresena majka.

stan u centru beograda gde su nađeni ostaci noe milivojev foto: Petar Aleksić

Boba Milivojev navodi i da su se mnogi ljudi okoristili o tragediju koja je zadesila njenu porodicu.

- Neki momak je rekao medijima da je on prijavio nestanak mog deteta, pa tek onda nama javio, a to nije istina. Mnogi su nas zvali i pričali da su se družili sa Noom, da su bili bliski, a sada nema nigde nikoga. Pominju se ulasci u rijaliti i slično. To je užasno! - kaže neutešna majka.

Ona ističe da je jako boli i činjenica da pop nije želeo da sahrani njeno dete iako je bio kršten.

sahrana noe milivojev u rodnom kovilju foto: Kurir

- Čak je i umrlicu sa crkve skinuo. Ne znam zašto je problem što se moje dete drugačije osećalo. Ako sam ja kao majka stajala iza njega, odakle bilo kome pravo da govori o njemu ružno i da piše svakakve bljuvotine. Što sada ne pišu to o čoveku koji je najstrašnije moje dete lišio života? Jedva sam preživela kada su mi u policiji detaljno ispričali kako je naše dete nastardalo, ali nisam mogla da gledam to što je nađeno u tim kesama - navodi potresena majka.

Noina majka navodi da hoće pravdu za svoje dete.

inspektori nose dokaze nakon uviđaja foto: Nemanja Nikolić

- Niko nije imao prava da mi oduzme dete. Niko nije imao pravo da joj uništava mladost i život. Davao joj je neke lekove i droge. Ja sam majka i imam prava da kažem istinu, a to je da je taj monstrum moje dete navukao na narkotike. On je psihopata. Mi smo joj branili da ide kod njega, ali je ona bila opčinjena tim monstrumom. Molila sam je i plakala: „Ne idi sine, maltretira te, tuče. On je narkoman, uništava te“, a ona mi je posledni put odgovorila: ‘Ne, ja idem kod mog O. Volim ga“ - rekla je Noina majka za Nova.rs.

ubijena noa milivojev i osumnjičeni o. d. foto: Privatna Arhiva, Printscreen TikTok

Podsetimo, osumnjičeni O. D. (33), s kojim je tiktokerka Noa Milivojev bila u vezi, odmah je uhapšen, a u policiji je tvrdio da se ne seća kako ju je ubio, niti kada je njene delove tela isekao i stavio u kese. Policija je satima vršila uviđaj stana u kom je nađeno telo, a zasad nije poznato kada se tačno zločin dogodio.

