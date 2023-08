"UMRLA JE U NAJGORIM MUKAMA": Majka ubijene Noe koju je partner raskomadao objavila POTRESNU PORUKU! FOTO

Skoro osam nedelja je prošlo od svirepog ubistva Noe Milivojev (18). Noa je ubijena u junu u centru Beograda, a za njenu smrt osumnjičen je njen partner Ognjen D. (33).

Za ovom devojkom, rodom iz Kovilja, tragalo se punih 18 dana. Njen nestanak je prijavljen 17. juna kada se uputila ka svom dečku Ognjenu. Porodica i prijatelji neprekidno su tragali za njom, a u javnosti je, 18 dana kasnije, odjeknula vest o stravičnom ubistvu u centru Beograda. Sada, nakon skoro dva meseca, majka i otac Noe, Boba i Bata Milivojev saslušani su u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.

foto: Nemanja Nikolić

- Još uvek nemamo nijednu novu informaciju - rekla je Boba, majka Noe nakon saslušanja.

- Tužno sam i bolno... - rekla je ona kratko.

Boba je na društvenim mrežama objavila i potresnu poruku.

"Pogledaj me živote u oči, pogledaj me ako snage imaš. Pogledaj me pa mi reci, zašto sve što volim ti meni uzimaš..." napisano je u objavi.

"Boli me u grudima od muke"

Ona se ranije oglašavala za medije rečima da se "samo nada da će kazna koju dobije biti adekvatna".

- Po svemu sudeći, mislim da će taj čovek ubrzo biti osuđen. Samo se nadam i da će kazna koju dobije biti adekvatna, a to mislim na doživotnu. Sve ovo me iznova podseća na taj 6. jul kada sam saznala da mi je dete raskomadano. Boli me u grudima od muke, ali me strah da ću tog monstruma uskoro videti uživo samo dodatno uznemiri. Samo vidim svoje dete ispred sebe u kovčegu - rekla je Boba za Novu.

foto: PRintscreen TikTok

Ubio pa iskasapio

Prema naredbi o sprovođenju istrage, sumnja se da je neutvrđenog dana, u periodu od 17. juna do 6. jula, u stanu u kojem prijavljeno da stanuje u centru Beograda, na svirep i podmukao način ubio oštećenu Nou Milivojev.

Na osnovu saopštenja Tužilaštva zaključuje se da ubijena Noa i dalje ima pravni status muške osobe, jer je tužilaštvo u saopštenju formalno vodi kao muškarca.

Majka joj slala poruke Po prvi put od spoznaje da joj je dete ubijeno, Boba Milivojev ustupila je poruke portalu Nova koje je slala Noi uoči nestanka, a pre otkrivanja jezive istine. "Ja znam da bi se ti meni uvek javio. Hoćeš od tuge da umrem?", pitala je zabrinuta majka, ali odgovora nije bilo. Usledile su poruke i narednih dana. "Ajde mi bar nešto napiši, umreću od tuge", kao i "Javi se mami, molim te", "Molim te, neki znak", neke su od poruka.

foto: Privatna Arhiva

- To je uradio tako što je, kako se sumnja, kada je N.M, sa kojim je bio u emotivnoj vezi, došao kod njega u stan, osumnjičeni je ušao sa njim u verbalni i fizički sukob, te ga je najverovatnije lišio života davljenjem i uz pomoć, najverovatnije noža, isekao telo na više delova. Potom je te delove tela rasporedio u veću PVC kutiju, manje PVC bure, jedan manji balon za vodu i jednu PVC kantu u koju je nakon toga sipao, za sada nepoznatu hemikaliju, kako bi hemijskim putem razložio sve delove tela pokojnog, odnosno svo njegovo tkivo i kosti i na taj način lakše se oslobodio tela i sakrio sve tragove - navodi se u saopštenju Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Koristio usluge prostitutki

Ognjen D. međutim, poznat je kao nasilnik u policijskim krugovima, a jedno vreme se lečio i u klinici "Laza Lazarević". Pre nego što je kako se sumnja ubio Nou, navodno je imao kratkotrajne afere, a koristio je i usluge prostitutki.

- On je svaku devojku sa kojom je bio u bilo kakvom odnosu maltretirao. Imao je ozbiljne psihičke probleme i zavistan od toga da maltretira devojke. U komunikaciji sa devojkama preko telefona se predstavljao kao fin mladić, da one nisu ni posumnjale da će kada dođu kod njega kući biti brutalno maltretirane - rekao je izvor upoznat sa slučajem.

foto: Nemanja Nikolić

"Tukao moju ćerku"

Majka Noe Milivojev je posle razgovora sa policajcima koji istražuju ubistvo njene ćerke saopštila da je uhapšeni mladić ubio Nou "na najgori mogući način", posle čega je pokušao da se njenog tela otarasi "potapajući ga u kiselinu".

- Tužna srca vas obaveštavam... Ovo je užas za nas, veoma smo utučeni. Naša Noa je umrla u najgorim mukama. Još se ne zna pravi razlog zašto je (ubica) to uradio - poručila je Noina majka Boba Milivojev.

Ona je rekla da je Ognjen D. tukao njenu ćerku.

- On je tukao moju Nou, čupao ju je za kosu. A ona je bila dete koje ne bi mrava zgazila. Dobro dete, završila škole, nikom nikad naudila nije - rekla je majka ubijene Noe Milivojev.

Kurir.rs/Blic