"SKAJ APLIKACIJA JE OBIČNO SREDSTVO KOMUNIKACIJE, ALI IMA JEDNU PREDNOST!" Advokat: Kriminalci su je zbog toga iskoristili

Suđenje Darku Šariću za planiranje ubistva Nebojše Joksovića, ključnog svedoka saradnika u postupku protiv Šarića za međunarodni šverc kokaina, počelo je juče u Višem sudu u Beogradu.

Ovaj slučaj se zasniva na porukama sa „skaj“ aplikacije za šifrovanu komunikaciju, koju je Šarić navodno koristio tokom 2020, iako se tada nalazio u pritvoru u Beogradu.

Beogradski Specijalni sud juče je odlučio da se poruke iz "Skaj" komunikacije prihvate kao dokaz na suđenju. Stručnjaci različito komentarišu ovu odluku i potencijalnu primenu ovako pribavljenih dokaza u postupcima. Dok jedni smatraju da se sudstvo ne sme odreći jednog tako moćnog sredstva u borbi protiv organizovanog kriminala , drugi upozoravaju da ostaje veliki prostor da se u sudskom postupku i dalje osporava autentičnost i pravna valjanost navedenih dokaza.

Na ovu temu govorio je u emisiji Usijanje Aleksandar Radivojević, advokat.

Radivojević se osvrnuo na istoriju aplikacije Skaj i njenu moguću namenu.

- Videli ste koliko košta pretplata za aplikaciju Skaj. To je, zapravo najobičnije sredstvo komunikacije. Nešto što svi mi imamo na telefonu poput besplatnih aplikacija, vajbera i vacapa, s tim da ova aplikacija ima neke posebne enkripcije, zaštite itd. - rekao je Radivojević i dodao:

Nisu samo samo kriminalci ti koji to koriste Ne verijem da bi neko napravio aplikaciju da bi popravio rejting kriminalnih organizacija. Korisnici su svi oni koji imaju interes da zaštite svoje podatke, a to su prvenstveno velike korporacije. Za izvršne direktore, recimo, kada imaju poslovnu komunikaciju. Verujem da je to namenjeno njima i da su oni bili spremni da plate kako bi poverljivi podaci bili sigurni.

Konstatovao je da su kriminalne grupe ipak videle šansu da svoju komunikaciju obavljaju preko skajpa, jer je to donekle omogućavalo da ona ostane u tajnosti:

- Naravno kriminalci su u tome videli šansu i onda su napravili taj korak i pronašli način kako da uspostave međusobnu komunikaciju. Iz FBI koji se ozbiljno bori protiv organizovanog kriminala i odmah su shvatili o čemu se radi i onda su udarili na telemlje takve komunikacije.

