STRICA UBIO MACOLOM, BACIO U ŠAHT, PA PRIJAVIO NESTANAK I TRAGAO ZA NJIM: Epilog jezivog zločina koji je potresao Srpski Miletić

Srđan I. (26), koji je krajem januara macolom ubio strica Branka (63), pa njegovo telo sakrio u šaht, umesto u zatvor, najverovatnije će biti upućen u Specijalnu zatvorsku bolnicu.

Ovo je Više javno tužilaštvo u Somboru predložilo sudu, nakon što je veštačenjem utvrđeno da je Srđan I. neuračunljiv i da nije sposoban da prati suđenje.

Portparol ovog tužilaštva, Manel Opert Podunavac, precizirao je da će Srđan I. do kraja postupka i do konačne odluke suda ostati u pritvoru.

- Za osumnjičenog je predložen pritvor zbog bojazni da bi, ukoliko bi se našao na slobodi, mogao da ponovi krivično delo. To proizilazi iz nalaza i mišljenja veštaka Specijalne zatvorske bolnice. Pritvor je produžen i zbog toga što je za krivično delo za koje se okrivljeni tereti zaprećena kazna veća od deset godina, a počinio ga je prema stricu sa kojim je živeo u istoj kući. Sve to ukazuje na posebnu drskost i bezobzirnost koju je pokazao okrivljeni, što je dovelo do uznemirenja javnosti u Srpskom Miletiću, koje je malo mesto i gde se stanovnici međusobno poznaju - objasnio je Podunavac za Informer.

foto: Zorana Jevtić

Inače, motiv ovog stravičnog zločina još nije utvrđen, a kako je posle zločina kazao izvor blizak istrazi, Branko je primio Srđana u svoju kuću nakon što je ovom umro otac.

- Srđan je 31. januara prijavio nestanak strica, rekavši da je Branko otišao u prodavnicu i više se nije pojavio kući. Usledila je potraga, u kojoj je aktivno učestvovao i Srđan. On je policajcima pričao sve o svom stricu, glumeći da je zabrinut za njega - rekao je naš izvor i dodao:

- Za stravičan zločin saznalo se tek dve nedelje nakon prijave nestanka, 14. februara, kada je u šahti između Brankove i komšijske kuće pronađen njegov leš, umotan u ćebe. Istog dana je uhapšen Srđan I., koji je zatim priznao zločin, ali nije rekao zašto je presudio stricu.

Komšije ubijenog Branka ispričale su da je on bio pomalo čudan, ali dobar i pošten čovek, dok je Srđan bio agresivan i sklon alkoholu i narkoticima.

- Srđan je oduvek bio problematičan. Umeo je da šeta ulicom i da vitla nožem, svađao se s komšijama. Srđanu je otac umro pre nekoliko godina, a majka mu živi i radi u inostranstvu, pa je Srđan zbog toga živeo kod strica. Nisu imali mnogo, ali dovoljno za normalan život. Branko jeste bio pomalo čudan, celu zimu nije hteo da uzme drva za grejanje, možda je i to bio povod za svađu koja se završila ubistvom - kazala je komšinica.

(Kurir.rs - Informer)