SASLUŠAN SUVOZAČ IZ AUTOMOBILA SMRTI: Nenad otkrio gde su krenuli i da li su snimali telefonom

Nenad K., suvozač iz "fiata", saslušan je na okolnosti saobraćajne nesreće na auto-putu Miloš Veliki, u kojoj je jedna osoba poginula, a dve su povređene.

Prema saznanjima, on je rekao da su on i vozač automobila Dejan J. krenuli na svadbu u Ivanjicu, promašili izlaz na auto-putu i pokušali da se što pre isključe. On je naveo da su pili pivo tog dana.

Takođe, suvozač iz “automobila smrti” zvanično je saopštio da nisu snimali telefonom vožnju u kontra smeru, niti su bilo kakve snimke tokom putovanja postavljali, odnosno imali nameru da postave na društvene mreže.

Podsećamo, oba telefona su izgorela u automobilu.

Nenad K. je sašlusan u bolnici, u koju je smešten zbog teških povreda koje je zadobio u nedelju i saobraćajnoj nesreći.

Podsetimo, saobraćajna nesreća se dogodila prekjuče popodne kod obilaznice u Beogradu, na auto-putu Miloš Veliki kod Jakova, kada je vozilo "fijat punto" kojim je upravljao Dejan išlo kontra smerom ka Beogradu, izazvalo je nesreću i počelo da gori.

Nastradali Dejan je živeo u Debeljači i bio je maser.

Povređene dve osobe

Na suvozačevom mestu je bio Nenad K. (40), koji je nakon nesreće prevezen na odeljenje reanimacije u Urgentni centar.

Dragoslava P. (30), koja je bila na mestu vozača "hjundaija" u svesnom stanju je prevezena u KBC Zemun.

Na jezivom snimku nesreće vidi se trenutak u kom se "fijat" koji je upravljao Dejan zakucao u drugo vozilo, a onda buknuo i potpuno izgoreo.

(Kurir.rs/Blic)

Bonus video:

00:07 TEŠKA SAOBRAĆAJKA NA PUTU NOVI SAD-BEOGRAD: Dva šlepera u PLAMENU, strahuje se šta je sa vozačima (VIDEO)