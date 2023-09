JAVIO SE NA OGLAS "SEKSI MAMICA" PA ZAVRŠIO U RUKAMA OTMIČARA: Dečko prostitutk mu pretio ubistvom zbog "poniženje njegove mame"

U novosadskom Višem sudu počelo je suđenje emotivnim partnerima Milanu P. (36) iz Bogatića i Biljani Ć. (41) iz istog mesta zbog sumnje da su oteli njenog klijenta kom je pružala seksualne usluge za novac. Milan P. kako prenosi novosadski Dnevnik, nije želeo da iznosi odbranu, a Biljana Ć. je negirala krivično delo. Ona je, kako navode, izjavila da je sve što je radila činila iz straha za svoj i život dece, "jer je često bila meta agresivnosti Milana P."

- Nije uspela juče da objasni predsednici veća, sudiji Ivani Josifović, kako to da je u vezi koja je trajala godinama ona sve to činila i na kraju se mirila s prvookrivljenim koji je proveo nekoliko godina na robiji zbog raznih krivičnih dela i koji je istovremeno bio u vanbračnoj zajednici s drugom ženom i imao s njom maloletno dete. Kao obrazloženje je navodila strah, ali nije znala da kaže kako to da su zabeleženi video snimci njenog partnera na kojem je ona uz smeh zlostavljala svoju seksualnu mušteriju u iznajmljenom novosadskom stanu - prenosi Dnevnik.

Hapšenje, ilustracija foto: MUP Youtube Printscreen

U optužnici se navodi da su okrivljeni zajedničkom pretnjom odveli oštećenog nasilno uz pretnju ubistvom nakon što je u stan, koji je ona iznajmila na Bulevaru oslobođenja u Novom Sadu, kod policijske stanice, došao klijent koji se javio preko internet sajta „Seksi mamica" . Kako nije išlo sve glatko, gost je hteo da ode, ali je je iskočio iz druge prostorije njen dečko, optuženi Milan P. koji je navodno rekao da ovaj zbog poniženja „njegove mame" treba da plati 9.000 evra. Navodno, on je i ranije tokom njenih pružanja usluga praktikovao da se prikriva u stanu.

- Njegov zadatak je bio, da se tu nađe u slučaju zaštite i eventualnih problema oko isplate - rekla je navodno optužena ali se kako prenosi novosadski dnevnik ispostavilo da je on nalazio zadovoljstvo u gledanju „ vrele akcije„ koju je mogao da vidi iz prikrajka.

Prema optužnom aktu, u noći između 5. i 6. jula prošle godine mušterija je bila nezadovoljna uslugom, tražila je 50 evra nazad. Međutim, optuženi mu je tada zapretio nožem a potom je ona iz automobila mušterije parkiranog ispred zgrade uzela još 400 evra i predala ih Milanu P.

Ilustracija foto: MUP Srbije

- Potom su pokušali da iznude još više hiljada evra, uz priznanicu o dugu i teranja na to da prepiše vozilo na njihovog poznanika. Oštećeni je na kraju završio prinudno doveden u jednom beogradskom stanu, prijatelja okrivljenih, odakle je nakon „sklopljenog dogovora„ uspeo da ode. Policija je uskoro uhapsila okrivljene i oni su juče privedeni iz novosaskog pritvora na suđenje - navode oni.

Biljana Ć., tokom dva i po sata iznošenja odbrane ispričala da je neko vreme pošteno radila u Novom Sadu i da je prodavala na pijaci, ali da je onda došlo do finansijskih problema.

- Ušla sam u prostituciju, iznajmila stan, a tog dana imala sam jednu mušteriju pre podne, a ovaj čovek je stigao uveče. U oba slučaja Milan je bio na terasi. Bez obzira na to koliko to čudno zvuči, on se nije bunio što sam se okrenula takvoj zaradi. Nije mi bio makro, on je takve ljude prezirao, ali nismo imali ni dogovor o njegovoj zaradi, ja sam ga častila, od slučaja do slučaja. Iz celog ovog događaja kod mene je završilio samo 50 evra, koji mi je dao oštećeni da bi mu omoguićila to što je tražio - ispričala je, kako navode, okrivljena pred sudom.

