NAPRAVILA LAŽNI FEJSBUK PROFIL SVOG MUŽA, PA OTPOČELA OSVETU, ALI... Šokantna priča iz Kuršumlije dobila neverovatan PREOKRET

Žena (48) iz Kuršumlije osumnjičena je za krivično delo lažno prijavljivanje, jer je, kako se sumnja, policiji prijavila da joj muž šalje preteće poruke preko društvenih mreža, ali istragom je utvrđeno da se to nije dogodilo.

Kako Kurir saznaje, žena je uhvaćena u laži i sada će morati da odgovara za svoje delo, a sve se dogodilo jer je, kako nam kaže dobroobavešten izvor, navodno želela da se osveti svom suprugu.

- Ona je udata, ali ju je pre izvesnog vremena muž ostavio i odselio se iz njihovog zajedničkog doma. Ona je, najverovatnije kako bi mu se osvetila, potom smislila plan! Naime, otvorila je profil na Fejsbuku sa imenom i prezimenom svog muža, njegovim drugim ličnim podacima i fotografijama. Onda je sa tog lažnog profila sebi na profil slala preteće poruke određeni vremenski period. U porukama je pisalo "da će da je ubije", "da više neće videti svoje dete" i slične rečenice - priča nam izvor šta je utvrđeno tokom istrage. Kako dalje kaže, pošto je sebi poslala nekoliko pretećih poruka sa profila "svog muža" koji je, kako se sumnja, sama napravila, ona je otišla i korak dalje.

- Otišla je u policiju, pokazala inspektorima preteće poruke i prijavila supruga. Postupajući po prijavi, koja je odmah ozbiljno shvaćena, policija je pronašla muža i s njim obavila razogovor - kaže sagovornik Kurira i dodaje da je čovek sve vreme tvrdio da ne zna o čemu se radi.

- On je čovek bio preneražen, po rekaciji njegovoj se odmah videlo da on ne zna šta se dešava. Bio je toliko iznenađen, da se videlo da je to prirodna reakcija i da nije imao pojma da ima dva Fejsbuk profila - priča nam osoba iz krugova bliskih muškarcu.

Nakon što je muškarac negirao da je svojoj supruzi slao preteće porule i da je taj Fejsbuk profil njegov, operativnim radom istražni organi su utvrdili da on govori istinu.

- Istragom se došlo do žene. Odnosno, utvrđeno je da je ona napravila taj lažni profil na ime svog muža i samoj sebi pretila. Nakon tih otkrića, protiv nje je podneta krivična prijava za lažno prijavljivanje - objašnjava nam sagovornik.

U Osnovnom javnom tužilaštvu u Kuršumliji nam je potvrđeno da su dobili obaveštenje o ovom događaju i da je u toku prikupljanje potrebnih obaveštenja iz navoda prijave koja je podneta protiv žene.

Meštani Svi bruje o ovome! Žitelji Kuršumlije kažu da ne pamte da se išta slično ranije dogodilo u njihovom kraju. - Svi bruje o ovome. Šokirani smo. Eto, htela je da napakosti mužu, a napakostila je samoj sebi. Čuli smo da ju je muž napostio zbog određenih problema koje su imali u braku, a koje je ona, navodno, izazvala - pričaju meštani.

