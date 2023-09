HOTELSKA SOBA 104 KRIJE KRVAVU TAJNU! Nišlijka prerezala grkljan ljubavniku, pa rekla recepcionaru: Ma živ je!

Suđenje Nišlijki A.N.(30) za pokušaj ubistva svog ljubavnika Dragiše R.(43) u jednom niškom hotelu u naselju Pantelej danas je ponovo počelo u Višem sudu u Nišu.

Psihijatrijsko veštačenje A.N. pokazalo je da je spremna za suđenje pa je dovedena iz pritvora.

Ona je, da podsetimo, osumnjičena da je 2. novembra prošle godine oko jedan sat iza ponoći prerezala vrat svom partneru makazama ili nožem, a što bi na sudu trebalo da se otkrije.

Na sudu danas nije htela da svedoči njena majka, ali su zato svoje iskaze dali recepcionar Borislav P. i taksistkinja Katarina V.

Naime, pretpostavlja se da se navodno te noći u sobi 104 radilo o prostituciji sa krvavim krajem. A.N. nema stalno mesto boravka u Nišu pa je u hotel dolazila sa drugaricama, sa svojom ćerkom, momkom i prijateljima.

- Ništa nije ukazivalo te noći da će doći do krvavih scena. A.N. je i ranije dolazila u naš hotel, negde oko dvadesetak puta i sa njom nikada nije bilo problema. Pa čak i te večeri dok nisam video krv na sve strane i okrvavljenog čoveka, nisam čuo da je bilo svađe, rasprave ili buke. Ona je došla u jednom trenutku kod recepcije i tražila mi makaze. Gosti hotela mnogo toga pitaju da li imamo i ja sam joj dao makaze. Ni u snu mi nije padalo na pamet šta će da se dogodi - počeo je priču ovaj vojni penzioner koji radi kao recepcionar.

On kaže da je u jednom trenutku saznao da se u sobi nalazi povređen čovek. Odmah je pozvao Hitnu pomoć i policiju.

- Prvo je ona sasvim mirno izašla iz sobe, a onda i čovek koji se krvav držao za vrat. Uputio joj je reči kao što su "Šta mi ovo napravi", a ona je odgovorila "ti si prvi počeo". Prvo nije hteo da otvori vrata, a ona je rekla nešto kao "ma živ je samo neće da ti se javi". Odmah je došla i policija i hitna. Pomogao sam da ga ubace u sanitet. Ja nož u njenoj ruci nisam video sve dok nije došla policija i počela da maše onim nožem ispred njih. Tek tada sam video nož, a krv je onda bila na sve strane. I po zidovima i lokve krvi na patosu sobe. Ja do tada, nisam čuo nikakvu buku - rekao je Borislav P.

Taksistkinja Kastarina V. je u vreme krvavih scena u Panteleju bila u Kruševcu, a kako se saznalo tog dana je vozila A.N. i D.R. Ona je, inače rekla da je često vozila A.N.

- Kada je potrebno, A.N. me pozove i ja sam je vozila. Tog dana me je pozvala u jedan kazino i ja sam ih oboje dovezla do hotela, ali nisam videla da postoji neka rasprava između nje i D.R. Znam da on radi sa auto delovima i da je materijalno dobrostojeći. On mi je i platio tu vožnju.Nisam videla da su se svađali ili bilo šta slično - rekla je taksistkinja.

A.N. je ranije rekla u svom iskazu da je te noći bila silovana.

Član sudskog veća, Miodrag Kostić pitao je na kraju recepcionara "kolike su bile makaze?" na šta je ovaj odgovorio da su bile nešto preko dvadesetak santimetara.

Suđenje se nastavlja 13. oktobra kada bi svoje iskaze trebalo da daju nsudski veštaci.

M.S.