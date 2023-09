"UBIO SAM GA JER SAM BIO POD ADRENALINOM" Ovako se pravdao ubica Tatalovića: Voleo bi da mogu da se zamenim s njim

U Višem sudu u Beogradu juče je održano suđenje osumnjičenom Damjanu G. (20) koji je kako se sumnja 23. februara prošle godine nožem pet puta izbo Aleksandra Tatalovića (21), a zatim pobegao.

Pa da podsetimo, optužnica za teško ubistvo podignuta je ove godine u februaru, gde se između ostalog navodi da je osumnjiče na svirep i podmukao način ubio žrtvu u Rakovici. U vreme napada, sa Aleksandrom su bili i njegova devojka i drug. Kako su mediji tada pisali, oni su opisali napadača kao muškarca obučenog u crnu garderobu, sa maskom sa likom Gavrila Principa preko lica.

aleksandar tatalović i mesto zločina foto: Kurir/J.M.

Osumnjični je na jučerašnjem ročištu u Palati pravde izneo odbranu, gde je između ostalog rekao da mu je mnogo žao što se sve ovo dogodilo, kao i da nije imao nameru da ubije dečka svoje bivše devojke.

Takođe, izjavio je i saučešće porodici kojoj je rekao da bi voleo da on bude na mestu njihovog sina. Damjan G. je rekao je da je tog dana ustao oko podne i kod kuće popio nekoliko čašica rakije. Zatim je otišao kod druga i poneo flašu rakije, koju kaže da je tamo popio i ništa nije jeo.

- Telefonom sam pozvao bivšu devojku i prvih nekoliko poziva sam ćutao, valjda što sam bio pijan. Sve dok mi se nije javio muški glas i počeo da mi preti. Rekao mi je da će da mi polomi glavu, ako još jednom pozovem. Bio sam zbunjen, pitao sam ko je to i kakav ću problem imati, a on je rekao da se nađemo uživo i da mi pokaže. Rekao sam da može i da se nađemo u parkiću iza moje zgrade - ispričao je okrivljeni u sudu.

ubijeni aleksandar tatalović foto: printskrin fejsbuk

On je naveo da se sa devojkom više puta raskidao i mirio se, da nije znao da ima novog dečka i da je zvao telefonom, ali ne iz loše namere, već iz navike.I spričao je da je od druga krenuo ka kući, da je išao putem oko škole kako bi možda sreo starijeg brata, ali ga nije video i došao je u parkić.

- Tu sam neko vreme čekao i ponovo pozvao bivšu devojku i javio mi se isti muški glas. Pitao sam gde su, a on je rekao da stižu. Uznemirio sam se, jer je rekao u množini, pa sam otrčao do kuće, misleći da je brat tamo, ali nije bio. Otišao sam do kuhinje da nakvasim usta i video kuhinjski nož pored sudopere. Uspaničio sam se i stavio ga u desni džep od jakne i vratio se u parkić - ispričao je okrivljeni.

- Došla je bivša devojka i dva momka. Dečko me odmah udario pesnicom kod oka u predelu slepočnice. Ništa mi prethodno nije rekao. Ja sam izvadio nož i u sledećem trenutku smo bili na zemlji. Imao sam prekid filma. Ne sećam se šta se i kako desilo, šta smo radili na podu, samo da sam ustao. Nikoga nisam video, otrčao sam i pobegao.

Gvozdenović je zatim rekao da je otišao kod druga, gde je prespavao i nikom nije rekao šta se prethodno dogodilo.

- Nisam razmišljao šta radim. Bio sam pod adrenalinom, u strahu, jer nisam znao sa kim se srećem i previše pijan - kazao je Damjan G, navodeći da dvojicu momaka koji su bili sa njegovom bivšom devojkom nikada ranije nije video.

Na pitanje sudije rekao je da je jakna imala kapuljaču, ali da je nije nosio preko glave, niti je na licu imao nekakvu masku. Tvrdio je da nije posle menjao garderobu i da ne zna ništa o paljenju neke garderobe. Tad je kaže imao crnu jaknu, šuškavac i farmerice.

Suđenje će se nastaviti krajem okrobra, kada će biti saslušani svedoci. Inače, Damjan G. je bio u bekstvu šest meseci do septembra prošle godine, kada se predao policiji.

(Kurir.rs - Novosti)