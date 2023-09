"MAFIJA, NE BRATE, TO JE PROŠLOST SAMO"! Ovo je ubijeni Saša iz Trstenika kog su braća izbola u kolima (FOTO)

Saša S. (41) iz Trstenika, kako se sumnja, ubijen je posle kafanske svađe sa svojim poznanicima, braćom Denisom V. (25) i Danijelom V. (26) iz Trstenika, kao i sa još trojicom muškaraca.

Kako nam kaže izvor, ubijeni i osumnjičeni su se poznavali, a u selu kod Kraljeva su najverovatnije boravili da bi obavljali sezonske poslove vezane za poljoprivredu. Saša S. je i ranije odlazio iz Trstenika u druge gradove u Srbiiji gde je radio razne poslove.

Ubijeni Saša S. foto: Printscreen/Facebook

- Još uvek nije sa sigurnošću utvrđeno oko čega se Saša S. posvađao sa poznanicima. Sukob je izbio između njega i braće. Međutim, delovalo je u jednom trenutku da se sve smirilo i svi su seli u Sašina kola marke "folksvagen" - kaže izvor i dodaje da se sumnja da je jedan od braće, Danijel V., tokom vožnje nekoliko puta ubo nožem Sašu, usled čega je on izgubio kontrolu nad vozilom i sleteo s puta.

- Ni tu se nisu zaustavili, već su nastavili da ga tuku, sve dok nije umro. Potom su namestili telo tako da izgleda kao da je Saša imao udes, da je slete s puta i poginuo. Sva petorica su potom pobegla - kaže izvor i dodaje da je policija ubrzo ustanovila da je reč o ubistvu i osumnjičenima su stavljene lisice.

- Pored braće, uhapšeni su i Kristijan R. (21) iz Kruševca, Zoran V. (51) iz Trstenika i Dragan L. (73), takođe iz Trstenika - podseća izvor.

Ubijeni Saša S. bio je aktivan na društvenim mrežama, objavljivao je uglavnom svoje fotografije, a u komentaru ispod jedne, virtuelni prijatelj mu je napisao "mafija". On je na to odgovorio: "Ne brate, izgled može da prevari, to je prošlost samo".

