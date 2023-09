DAN PRE ZLOČINA PIO KAFU SA STEVANOM I NJEGOVIM UBICAMA: Rođak Neša otkrio detalje o porodici iz pakla koji lede krv u žilama FOTO

Stevan A. (56) iz mesta Vlaški Do kod Żabara ubijen je, kako se sumnja, na spavanju kada su mu presuduli bivša žena i deca.

Kako saznajemo, njegov nestanak prijavio je rođak Neša koji je primetio da se čudno ponašaju njegova deca.

- Dan pre nego što je nestao sedeli smo njegovo dvoje dece, on i ja i pili kafu. Najnormalnije su se ponašali, pričali smo kako ćemo da idemo na pecanje svi zajedno - kaže Neša za Kurir.

Prema njegovim rečima najveću sumnju mu je probudilo to što su vozili Stevicin automobil koji on nikome nije davao.

- Meni nije davao taj auto da pomerim ni 20 metara, a odjednom mi kažu da je on starim automobilom otišao za Austriju, a njima ostavio ovaj. To mi je bilo jako sumnjivo - kaže nam Neša i dodaje:

- Kad sam video Stevicinu ćerku kako riba gepek od automobila, e tu mi nista nije bilo jasno.

Prema njegovim rečima Stevica je bio velikodušan čovek koji je bivšoj ženi, koja mu je na kraju i presudila, dao kuću na raspolaganje kad se sa decom vratila iz Austrije.

- Trebalo je da mu sredim dvorište kad je došao dok on uradi druge stvari, kad god dođe on oko kuće radi. Pokušao sam da ga dobijem kasnije, posle toga kad smo se videli, ali on je bio čas dostupan čas nesdostupan. Sve vreme je njegov telefon koristio sin koji je pobegao u Austriju i tako pokušao da zavara tragove - kaže nam Neša.

Kako smo saznali bivša žena, sin i ćerka su telo odneli u šumu kod Kučeva koja je oko 60 kilometara udaljena od sela nakon sto su Stevicu ubili na spavanju i zapalili krevet na kom su izvršili ubistvo.

(Kurir.rs/D.A.)