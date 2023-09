POSLE ŠAULIĆEVOG NASTUPA U PARIZU ZAMALO IZGUBIO GLAVU! Neša Milošević: Hteli su da ga reketiraju, pitao sam ih: KOJE BRE PARE?!

Nebojša Neša Milošević, srpski bokser, kik bokser koji je dugo radio u Parizu kao obezbeđenje noćnih klubova, govorio je o svojim iskustvima u emisiji Crna Hronika na Kurir televiziji.

- Kada sam stigao Pariz je izledao fascinantno. Mislim da je to i dan danas jedan od najlepših gradova sveta. Našao sam svoj stan i nastao je turbulentan period. Trenirao sam boks, a radio sam i kao obezbeđnje u noćnim klubovima. Nisam radio na vratima nego sa strane. To je bio dobro plaćen posao. Reketirali su diskoteke, a onda smo nas četvorica ili koliko nas je već bilo, morali da im zabranimo ulaz, kako drugačije nego batinama. To su uglavnom bili članovi alžirske mafije ili francuski cigani - rekao je Milovanović.

Radeći rizične poslove u Parizu imao je prilike da upozna i čuva mnoge poznate ličnosti i zvezde, a jednom kada je jedna grupa htela da reketira čoveka koji je organizovao nastup kralja narodne muzike Šabana Šaulića u glavnom gradu Francuske, Milošević umalo nije nastradao.

- Više se to rešavalo pesnicama nego pištoljima, ali bilo je i vatrenog oružja. Bio sam i ranjavan. Jednom prilikom su došli da otmu pare nešem čoveku koji tad uglavnom držao koncerte. Sećam se da je Šaban Šaulć tada pevao. Došli su da mu uzmu pare.

- On je pozvao mene pošto sam ja bio za to zadužen. Ja dođem i kažem: "Izvolte?" Kažu mi da spremim pare. "Koje bre pare?" pitao sam ih. Ovaj jedan kaže da će izvaditi pištolj i pucati. Rekao sam mu: "Ajde baš da vidim kako ćeš pucati." I stvarno me ranio u nogu. Onda su ga ovi njegovi povukli i pobegli.

Kurir.rs

