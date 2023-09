I.S. JE REDOVNO DOLAZIO NA STADION? Sudski veštak: Trebaće mu čvrsti dokazi i provera psihičkog stanja, INAČE SU IZJAVE BESKORISNE

Suđenje decenije i proces koji prati javnost širom regiona nastavljeno je svedočenjem mladića Ilije S. koji je prema navodima optužnice brutalno mučen i silovan u prostorijama na stadionu Partizana, koje su koristili pripadnici grupe Veljka Belivuka i Marka Miljkovića.

U iskazu koji je dao u tužilaštvu naveo je da je došao u Beograd kao turista i da su ga pripadnici kriminalne grupe uvukli u prostorije kada je došao da napravi selfi ispred stadiona. Rekao je da su se tri dana iživljavali nad njim.

Do detalja je ispričao i kako su ga vezivali tukli, a potom ga seksualno zlostavljali. Naveo je da su ga optuživali da je "cinkara" i da je došao da špijunira Belivuka i Miljkovića.

Pustili su ga, kako je naveo, tek posle tri dana, ali su mu zapretili da nikome ne sme da govori šta je doživeo, niti da se vraća u Beograd u narednih godinu dana.

Šta se dogadilo svedoku I.S. sredinom oktobra 2020. u prostorijama FK Partizana, ali i mnoge druge analize, izneo je u "Usijanju" Ljubiša Božić sudski veštak.

Prvo je objasnio na koji način će se ova dela dokazivati.

- Kada su takve situacije u pitanju, radi se na isti način kao i sve drugo. S jedne strane imate izjavu jedne osobe koja je preživela torturu ili bar tako navodi u optužnici. S druge strane je taj dokazni postupak koji se sprovodi u toj prvoj fazi, odnosno tokom istrage, ali sada i ispred suda. Dakle, sve ono što ima verodostojnost i snagu dokaza, sud će koristiti. Ukoliko toga nema, onda takva svedočenja neće imati snagu - započeo je Božić, pa nastavio:

- U ovom konkretnom slučaju, kada neko nakon tri godine kaže da je maltretiran, prvo mora da se dokaže da je on zaista bio u tim prostorijama, drugo i za povređivanje moraju postojati verifikacije, recimo pregledi od strane lekara, fotografije, svedoci... To su načini da se to potvrdi ili opovrgne. Ako nema materijalizacije, takve izjave se podbacuju, odnosno nemaju snagu dokaza, postanu jednostavno beskorisne.

Svedočenje jednog od optuženih iz 2021. godine, čije ime nećemo iznositi s obzirom na to da je optužen od 30 ljudi, između ostalog je rekao, citiramo: - Nekoliko puta sam primetio I.S. stalno mi je gurao neke pare, recimo 50 dinara, ako je karta 200, kako bi ušao na stadion. Uvek mu je falilo, ja sam mu davao kartu jer sam radio na kartama. Sledeći put mi je nudio zgužvane pare, pa sam mu besplatno davao kartu. Bio je aktivan, išao je skoro na sve utakmice, svi su ga čašćavali. Posle tih besplatnih karata tražio je 200-300 dinara da nešto pojede, bilo mi ga žao, video sam da stvarno kupuje hranu u pekari. Počeo je da se druži sa tom decom, dolazila su i deca za vreme korone, a tako je počeo redovno da dolazi na stadion i kada nisu utakmice. Igrao je stoni tenis, žickao je novac, svi smo mu pomagali. Jednom sam ga video kako trenira, bilo mi je drago. Stalno je nosio istu garderobu, neki rančić je vukao sa sobom, osećao se na znoj, rekao mi je da nema gde da se kupa, nema garderobu i da spava u olupinama automobila ispod Taša. Mislim da je jedno vreme tu i radio, čistio je lišće oko stadiona.

Nelogičnost je jer je sada u optužnici I.S. rekao da je ovde došao kao turista u Beograd i da je samo hteo da se slika ispred stadiona.

- Ako se to potvrdi, da je sve tako, onda to ni na koji način ne osporava da se ono što se navodi zaista i dogodilo. To jesu dve različite priče. To će sigurno biti provereno. Sigurno će veće zatražiti da se proveri psihički status I.S. da se vidi da nije sklon lažnom svedočenju, tek će tada njegove izjave dobiti na snazi ili postati neverodostojne - zaključio je Božić.

